Amplían a 96 horas el plazo para definir la situación legal de los 20 detenidos junto al “R2”

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

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Un agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó ante un juez la ampliación del término constitucional de 48 a 96 horas para determinar la situación legal de las 21 personas capturadas el domingo en el restaurante Sabea, donde fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”.

Entre los detenidos hay integrantes de un grupo de música norteña, trabajadores del restaurante y presuntos escoltas de “R2”, cuyo destino será resuelto hasta la noche del jueves.

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La decisión se tomó la misma noche en que un convoy de la Marina se movilizó hacia el Antiguo Hospital Civil para trasladar a “R2”, operativo que terminó cancelado por el estado de salud del detenido. Fuentes cercanas a las investigaciones señalaron que el capo ha sido sometido a tres cirugías.

Mandos, meseros y músicos: quiénes integran el grupo de 20 detenidos

Fernando Omar Farias Chávez, alias el Félix" o "El prangana" fue identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y ligado al asesinato de Carlos Manzo Foto: Especial

Entre los 21 asegurados, las autoridades federales identificaron a dos presuntos mandos de la estructura criminal: Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán, y Uriel “N”, apodado “Eluri”, descrito como colaborador cercano de “R2”.

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También figura Ángel Gabriel “N”, alias “El Cumby”, sobrino de “R1” y “R2” y jefe regional en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga.

Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)

Del lado del personal del restaurante, la lista incluye al gerente del establecimiento, el capitán de meseros, el barman y dos meseros, de acuerdo con el abogado Alejandro Mariano de Anda, quien representa a cinco de los empleados.

El tercer grupo corresponde a los músicos de Los Arras: Chuy, acordeonista; Diego Escalante, baterista; Churape, bajo sextista, y Arrayán, tubista, además de Luis Alberto Camacho, integrante del staff de la agrupación.

Según sus familiares, fueron contratados un día antes del evento y llevaban cerca de diez horas tocando cuando llegó la Marina.

“No son delincuentes”: el reclamo de las familias ante el hermetismo oficial

Afuera de las instalaciones de la FGR en Jalisco, Eduardo Guzmán, exintegrante de Los Arras, fue invitado a revisar los vehículos del convoy que se preparaba para un posible traslado. Confirmó ante medios locales que las unidades salieron vacías y que no recibió información sobre cuándo serán liberados sus excompañeros.

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“No nos dijeron absolutamente nada de cuándo, ni cómo, ni con nada. Solamente que ahorita no los van a sacar”, declaró Guzmán a periodistas que lo abordaron a las afueras de la dependencia.

Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que los músicos evitaran el ingreso al reclusorio, respondió: “Esperemos. Estamos haciendo un poco de ruido aquí para que todas las autoridades, el secretario Omar, el gobernador Pablo, nos ayuden, que tengan un poquito de conciencia de que no son delincuentes”.

Personal del restaurante Sabea, entre los detenidos en el operativo del R2. (FGR/Redes sociales)

La misma falta de información la enfrenta la defensa legal de los trabajadores del restaurante. Al abogado De Anda denunció que permanece “a ciegas” porque las autoridades no le han proporcionado acceso a la carpeta de investigación ni precisado los delitos que se imputan a sus representados. “Nos están informando que al parecer los hicieron declarar, no nos consta, no hemos visto la carpeta de investigación”, señaló el abogado.

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Uno de los meseros detenidos es Eduardo Araujo, de quien en redes sociales comenzó a difundirse un cartel con el título “Justicia para Eduardo Araujo”, en donde su familia lo describe únicamente como uno de los cinco empleados capturados esa noche, “cumpliendo con su jornada laboral” sin conocimiento de quiénes eran los clientes que atendían.

Posicionamiento de familiares de uno de los trabajadores detenidos durante el operativo contra “R2” en Guadalajara. (X/@ahtziricardenas)

“No buscamos interferir con las investigaciones ni justificar ningún acto ilegal. Lo único que pedimos es que se investigue de manera individual a cada persona detenida, que se respeten sus derechos humanos y que se garantice un debido proceso”, señala el documento familiar, que circuló en redes sociales el martes.

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Lo que sigue

Con la ampliación del término constitucional, la Fiscalía tiene hasta la noche del jueves 12 de noviembre para resolver la situación legal de los detenidos. Mientras tanto, permanecen en instalaciones de la FGR en Jalisco.