Alumna de 12 años sufre traumatismo craneoencefálico en Tamaulipas por agresión de compañera: Derechos Humanos actuará de oficio

Una agresión grave se vivió durante una pelea entre alumnas de la Secundaria Manuel ávila Camacho en El Mante, Tamaulipas, la adolescente de 12 años quedó con traumatismo craneoencefálico. Crédito: Facebook Sufrir del pueblo

Guardar

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas actuará de oficio tras la agresión contra una alumna de 12 años de la Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho, en El Mante, Tamulipas, que le provocó un traumatismo craneoencefálico y requirió atención médica del IMSS. El organismo intervino por segunda ocasión durante el ciclo escolar en ese plantel, donde el caso derivó en la suspensión de dos estudiantes.

La agresión ocurrió el viernes 6 de noviembre en las canchas de la escuela, ubicada en la colonia Miguel Alemán. La estudiante de primer grado, identificada como Inés, fue golpeada y azotada contra el pavimento durante una riña entre alumnas.

PUBLICIDAD

El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se observó a una estudiante que presuntamente incitó a que continuara la golpiza, mientras otros alumnos grababan la confrontación pero ninguno se metió para separarlas hasta que llegó una docente.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas contabilizó ocho casos de agresiones entre estudiantes durante la última quincena en la entidad. El incidente en la secundaria de El Mante formó parte de esa cifra, que la dependencia consideró un incremento preocupante.

Al iniciar una adolescente tomó por sorpresa a otra a la qiue azotó la cabeza contra el piso varias veces, mientras las alumnas peleaban nadie de sus compañeros intervino para separarlas

La menor permaneció bajo observación médica en su hogar

La alcaldesa de El Mante, Patricia Chío, informó que la menor salió del hospital y se recuperaba en su casa, aunque permanecía bajo observación médica por el golpe que recibió en la cabeza. La presidenta municipal calificó la agresión como un hecho “muy lamentable”.

PUBLICIDAD

Chío indicó que el DIF municipal dio acompañamiento a la madre de la estudiante, quien analizaba las decisiones que tomaría tras lo ocurrido. La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento respaldaría a la familia en el proceso que decidiera emprender.

“Es un hecho muy lamentable. A la mamá se le ha dado el acompañamiento, lo que es el DIF, porque es una menor de edad. Se ha hablado con la mamá, se va a seguir en todo y ella está analizando qué decisión va a tomar. Y como DIF, nosotros vamos a apoyar lo que ella decida”, expresó la alcaldesa.

La madre de Inés acusó que el director de la escuela, Josué Samuel Salce Sánchez, y otras autoridades educativas no atendieron de inmediato la agresión e intentaron callarla. También sostuvo que hubo demora para revisar los videos de lo sucedido.

PUBLICIDAD

La escuela suspendió a las alumnas mientras la SET define sanciones

Salce Sánchez informó que las alumnas involucradas fueron suspendidas de manera temporal mientras la SET determinaba las medidas disciplinarias definitivas. El director descartó una expulsión inmediata al argumentar que existen límites legales relacionados con el derecho a la educación.

La dirección del plantel contemplaba sanciones para quienes grabaron o alentaron la confrontación. La agresión habría ocurrido mientras el personal docente se encontraba en una reunión, de acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor.

Tutores de la secundaria reclamaron falta de vigilancia dentro del plantel y señalaron que existían antecedentes de acoso escolar y bullying. También denunciaron presuntos cobros indebidos e insalubridad en las instalaciones.

PUBLICIDAD

Una niña centroamericana se sienta sola en un pupitre en un aula escolar, aislada de un grupo de compañeros que conversan al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familiares de estudiantes afirmaron que directivos habrían intentado ocultar otros incidentes de violencia. La intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado buscaba revisar las circunstancias de la agresión documentada en video y la actuación de las autoridades escolares.

Las secretarías estatales registraron más de 31 mil actos de violencia escolar

Durante la última década, 22 secretarías estatales de Educación registraron más de 31 mil actos de violencia en primarias, secundarias y preparatorias del país. Los reportes incluyeron peleas, riñas, agresiones físicas, bullying, ciberacoso, amenazas y conflictos entre alumnos, docentes y padres de familia.

Violencia entre menores en Surquillo: el caso de una niña agredida revela falencias en el sistema educativo| Foto: Andina/ATV

La cifra equivalió a un promedio de 40 actos de violencia escolar por día, calculado con base en 185 días de clases al año. Los registros también incluyeron episodios relacionados con armas de fuego, agresiones verbales y violencia entre padres de familia y maestros.

PUBLICIDAD

Fernando Araujo, doctor en Criminología e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que las escuelas funcionaban como espacios de socialización primaria, donde los jóvenes construían parte de su identidad y se relacionaban con los roles que ocuparían dentro de la sociedad.

“Es ahí donde se refleja su ansiedad, su impotencia, su enojo”, señaló Araujo. El especialista añadió que los planteles podían ser sitios de acompañamiento, pero también espacios donde aparecían las primeras expresiones de violencia.

Víctor Manuel Sánchez, también investigador de la UAdeC, sostuvo que los estudiantes pasaban una parte considerable de su vida en las escuelas. Esa convivencia cotidiana generaba relaciones entre alumnos, pero también choques que podían derivar en confrontaciones.

PUBLICIDAD

Una adolescente con expresión melancólica y acné se sienta sola en las gradas de un estadio, mientras un grupo de compañeros socializa en segundo plano, evidenciando la soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)