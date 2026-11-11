México

Aldo de Nigris explica por qué su familia repite los mismos nombres generación tras generación

Una divertida conversación en el podcast Más allá del Fierro dejó al descubierto la curiosa tradición familiar de repetir nombres y confundió hasta al propio protagonista

Youtube/ (Captura de pantalla)
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La familia De Nigris tiene una particularidad que llamó la atención durante una conversación entre Aldo de Nigris, creador de contenido, y su tío Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano: varios integrantes comparten los mismos nombres, una tradición que ha pasado de generación en generación y que provocó más de una carcajada durante el encuentro.

El tema surgió en el podcast Más allá del Fierro, de Aldo de Nigris, quien aprovechó la presencia de su tío para preguntarle directamente por qué tantos integrantes de su familia se llaman Aldo, Alfonso o Antonio. La respuesta terminó convirtiéndose en una explicación llena de anécdotas, bromas y referencias a sus familiares.

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“Está cabrón ese pedo, güey”, reaccionó el exfutbolista antes de comenzar a reconstruir la historia familiar. Entre risas, explicó que la repetición de nombres tiene antecedentes que se remontan a su padre, sus hermanos, sus sobrinos y hasta una ocurrencia que tuvo cuando era adolescente.

Aldo de Nigris cuenta cómo comenzó la tradición de repetir nombres

Aldo de Nigris
[X/@Rayados]

Durante la charla, el exjugador explicó que uno de los nombres que más se repiten es Alfonso, debido a su padre, Don Alfonso De Nigris, y a otros integrantes de la familia que continuaron con esa tradición. Entre ellos mencionó a su hermano Alfonso, conocido como Poncho y a su descendencia.

La conversación se convirtió en una especie de árbol genealógico improvisado. El creador de contenido intentaba identificar quién era quién, mientras su tío le aclaraba los parentescos: “Mi papá, su abuelo”, explicó al referirse a Don Alfonso. También precisó que Poncho es su hermano y tío del joven conductor, y que el hijo de su tío es Ponchito.

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La confusión aumentó cuando comenzaron a enumerar a los descendientes que llevan el mismo nombre. “Hay un chingo de Aldos, un chingo de Ponchos”, comentó el exfutbolista, quien reconoció que explicar la tradición familiar requiere paciencia para no perderse entre tantos nombres repetidos.

La insólita anécdota detrás del nombre Aldo

Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)
Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando el exfutbolista contó que la elección de su nombre para su sobrino surgió de una ocurrencia adolescente. Según relató, cuando su hermana estaba por tener un bebé, él tenía apenas 14 o 15 años y le propuso llamarlo Aldo.

“Pues ponle Aldo, chingón, para que piense que es mi hijo”, recordó entre carcajadas. La idea terminó convirtiéndose en realidad y, tiempo después, el propio exjugador decidió que, si algún día tenía un hijo, también llevaría ese nombre. Así explicó cómo comenzó a multiplicarse la presencia de los Aldos dentro de la familia.

La historia también estuvo acompañada de bromas sobre el aspecto físico que tenía el creador de contenido cuando era pequeño. Su tío recordó que era un bebé bastante robusto y lanzó varias comparaciones que provocaron risas durante la conversación. “Era una pelota tosca, güey”, comentó, mientras el joven reconocía: “Yo era muy gordito”.

Antonio De Nigris también forma parte de la tradición familiar

Aldo de Nigris se emociona al recordar a su tío Antonio de Nigris en La Casa de los Famosos México (IG)
Aldo de Nigris se emociona al recordar a su tío Antonio de Nigris en La Casa de los Famosos México (IG)

Los nombres repetidos no terminan con los Aldos y los Alfonsos. Durante la explicación, el exfutbolista también habló de los Antonios, una tradición que, según contó, comenzó con el hermano mayor de su padre, quien tuvo un hijo llamado Antonio De Nigris. Posteriormente, su propio padre tuvo otro hijo con ese nombre: el reconocido futbolista Antonio De Nigris.

El exjugador recordó a su hermano con cariño y destacó la importancia que tuvo para dar proyección al apellido familiar en el futbol. También mencionó a su sobrino Toñito, hijo de Poncho, quien lleva nuevamente el nombre Antonio. “Hay un chingo de Aldos, Antonios y Alfonsos”, resumió entre risas.

Cabe recordar que Aldo de Nigris, protagonista de la anécdota, desarrolló una trayectoria como futbolista profesional y defendió las camisetas de clubes como Chivas y Rayados de Monterrey. Su historia familiar también está vinculada con Antonio De Nigris, quien alcanzó reconocimiento en el futbol mexicano e internacional. Al final de la conversación, el joven conductor reconoció que finalmente había entendido el complicado parentesco.

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