Adiós a los perfiles privados: EEUU exige a solicitantes de la visa tener sus redes sociales públicas

Estados Unidos amplió la revisión de redes sociales para solicitantes de visas de no inmigrante. (IA)

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El Gobierno de Estados Unidos amplió los requisitos de revisión de redes sociales para quienes soliciten determinadas visas de no inmigrante.

Entre las nuevas disposiciones se encuentra la obligación de mantener los perfiles públicos durante el proceso de evaluación, una medida que también alcanza a ciudadanos mexicanos.

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La Embajada de Estados Unidos en México informó que, desde el 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado extendió la revisión de presencia digital a nuevas categorías de visas.

La disposición contempla permisos para trabajadores, estudiantes, visitantes de intercambio, representantes de medios de comunicación y familiares de algunos titulares.

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática pidió a los solicitantes prestar atención a los cambios y verificar que sus cuentas cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Comunicado de EEUU. (Embajada)

¿Qué visas de Estados Unidos deberán tener las redes sociales públicas?

La ampliación incorpora distintas categorías de visas de no inmigrante a la revisión de perfiles digitales.

Aunque el requisito ya se aplicaba a determinados solicitantes, ahora incluye a más grupos de extranjeros, entre ellos profesionales mexicanos que buscan ingresar a Estados Unidos mediante el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Las categorías mencionadas por la Embajada de Estados Unidos son:

H-1B, H-3 y H-4 : trabajadores especializados, aprendices y determinados familiares de titulares.

F, M y J : estudiantes académicos, alumnos de programas técnicos y participantes de intercambios culturales o educativos.

A-3, C-3 y G-5 : empleados domésticos y asistentes personales de determinados funcionarios y representantes de organismos internacionales.

I : representantes de medios de comunicación extranjeros

. Q : participantes de programas internacionales de intercambio cultural.

R-1 y R-2 : trabajadores religiosos y sus familiares.

S : testigos o informantes que colaboran con autoridades estadounidenses.

TN y TD: profesionales mexicanos y canadienses que ingresan bajo el T-MEC, así como determinados familiares.

La nueva disposición incluye visas para trabajadores especializados, estudiantes, periodistas y participantes de programas de intercambio cultural. (iA)

La medida implica que las personas comprendidas en estas categorías deberán permitir que las autoridades consulares consulten sus perfiles durante la evaluación de sus solicitudes.

¿Qué deben hacer los mexicanos antes de solicitar la visa americana?

Uno de los puntos centrales del aviso diplomático es que los solicitantes deberán modificar la configuración de privacidad de sus cuentas para que sean visibles públicamente.

La Embajada precisó que esta condición deberá mantenerse desde el día de la entrevista consular hasta que la persona reciba su visa.

Además, recordó que el formulario DS-160 debe contener información sobre las cuentas utilizadas durante los últimos cinco años.

Los solicitantes deberán configurar todas sus cuentas de redes sociales como públicas y mantenerlas abiertas hasta recibir la visa. REUTERS/Jonathan Ernst

Entre las indicaciones para quienes realicen el trámite se encuentran:

Configurar como públicas todas las cuentas de redes sociales .

Incluir en el formulario DS-160 los nombres de usuario o direcciones URL de los perfiles utilizados en los últimos cinco años.

Mantener los perfiles abiertos durante el periodo establecido por las autoridades consulares.

El requisito de proporcionar información sobre las redes sociales no es completamente nuevo. Desde 2019, el Departamento de Estado incorporó preguntas sobre la presencia digital en los formularios de solicitud de visas, como parte de sus procedimientos de revisión.

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¿Por qué Estados Unidos revisa las redes sociales de los solicitantes?

De acuerdo con los comunicados del Departamento de Estado, la revisión busca identificar a personas que podrían resultar inadmisibles en territorio estadounidense, mediante la consulta de distintas fuentes de información disponibles para las autoridades.

El Departamento de Estado señala que la revisión busca identificar posibles amenazas para la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.

El procedimiento forma parte de las políticas de seguridad nacional y pública del Gobierno estadounidense.

Las evaluaciones pueden considerar distintos elementos de la actividad digital, entre ellos:

Posibles expresiones de respaldo a organizaciones extremistas.

Contenidos relacionados con la promoción de la violencia.

Información que pueda generar dudas sobre la elegibilidad del solicitante.

Inconsistencias entre los datos proporcionados en los formularios y la información disponible para las autoridades.

El Departamento de Estado sostiene que corresponde a cada solicitante demostrar que cumple con las condiciones para obtener el documento migratorio solicitado.

Estados Unidos advierte que los tiempos de entrega de visas son aproximados

Además de los cambios relacionados con las redes sociales, la Embajada estadounidense recordó que los tiempos de entrega de las visas son estimados y pueden variar.

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La Embajada de Estados Unidos recomendó no comprar boletos de avión ni organizar viajes hasta tener la visa aprobada y en manos del solicitante. REUTERS / Henry Romero

Por ello, recomendó no realizar planes de viaje hasta contar físicamente con el documento aprobado.

La ampliación de la revisión digital se suma a otros ajustes en los procedimientos migratorios estadounidenses, entre ellos modificaciones en las condiciones de entrevista para determinados solicitantes y cambios en los trámites de visas laborales y de estudiantes.

Con estas disposiciones, quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos por motivos de trabajo, estudios, intercambio o actividades profesionales deberán revisar si su categoría migratoria está incluida en los nuevos requisitos y preparar la información solicitada antes de acudir a su entrevista consular.