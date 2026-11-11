Accidentes viales dejan más de 15 mil muertes al año en México y la reparación del daño puede tardar casi una década

(X @JefeVulcanoCova)

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Más de 15 mil personas mueren cada año en México por siniestros viales y la reparación integral del daño, un derecho reconocido legalmente, puede tardar hasta nueve años en resolverse, de acuerdo con la organización Compensa a Víctimas A.C. y cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual ha documentado más de 221 mil muertes por lesiones de tránsito entre 2011 y 2024, un promedio cercano a 16 mil decesos anuales en el país.

El doctor Eduardo Gómez Chávez, abogado de Compensa a Víctimas A.C., explicó que algunos procedimientos concluyen en tres u ocho meses, mientras otros permanecen abiertos durante ocho o nueve años.

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“No tenemos hoy un parámetro porque después de la pandemia dejaron de trabajar juzgados, autoridades, se rezagaron todos los asuntos”, señala el especialista.

La reforma judicial y los paros en los tribunales agravaron el rezago. “Hoy todos los tribunales en México, de los 32 estados, están saturadísimos, colapsados”, indica Gómez Chávez.

La reparación integral comprende gastos de hospitalización, medicamentos, rehabilitación, cuidados futuros y los ingresos que una persona deja de percibir cuando las lesiones le impiden trabajar. También contempla las afectaciones a la autonomía y el proyecto de vida de la víctima.

“En varias legislaciones estatales, por ejemplo, como en Ciudad de México, el propietario del vehículo está obligado al pago de la reparación del daño”, precisa el abogado.

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Sin embargo, según su estimación, solo el 30% del parque vehicular circula asegurado en el país, lo que deja a siete de cada 10 vehículos sin esta protección.

Cuando el conductor responsable se da a la fuga y las cámaras de seguridad no permiten identificarlo, las víctimas pierden la posibilidad de exigir una compensación directa. Esta combinación de rezago judicial, falta de aseguramiento e impunidad vial deja a las familias sin alternativas inmediatas.

Familias aceptan ofertas del 10% de lo que les corresponde

La pérdida del sostén económico del hogar agrava la vulnerabilidad de las familias durante las negociaciones. Gómez Chávez plantea el caso de un hogar con dos hijos menores cuyo único proveedor muere en un accidente: “El único que sostiene la casa es el papá. Y además es comerciante, o sea, no tiene ni ahorro ni nada. Muere, al otro día no hay para comer”.

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Esa urgencia económica coloca a las familias en desventaja frente a quienes negocian la compensación.

“Algunas reciben ofertas equivalentes al 20% o incluso al 10% de lo que podría corresponderles”, según la experiencia del litigante, lo que compromete su capacidad para afrontar las consecuencias a largo plazo.

Mientras avanza el procedimiento legal, las familias recurren a préstamos, empeños o colectas vecinales para cubrir gastos urgentes. Gómez Chávez aclara que estos apoyos no sustituyen la reparación integral ni las obligaciones de quien resulte responsable del siniestro.

Varias familias documentan en plataformas de financiamiento colectivo el costo real de los siniestros viales. En Aguascalientes, la campaña para Esteban Yunuel Resendiz Jiménez y su familia reunió 159 mil 829 pesos para cubrir hospitalización, tras superar su meta inicial de 100 mil pesos.

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En Zapopan, Jalisco, el maestro de yoga Luis Pernigotti busca reunir 250 mil pesos tras ser arrollado por una bicicleta eléctrica el 25 de septiembre, sin seguro médico ni posibilidad de retomar sus actividades laborales.

En Baja California Sur, Sebas Matiella necesita una operación urgente tras un accidente en motocicleta, con una meta de recaudación de 500 mil pesos que no cubre su seguro médico actual.

En Sinaloa, Francisco Javier Burgos Leyva enfrenta gastos médicos que ya superan los 400,000 pesos tras un traumatismo craneoencefálico grave provocado por un accidente en motocicleta. Cerca del 45% de las lesiones de tránsito no fatales reportadas corresponden a motociclistas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2023.

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Jalisco concentra el mayor número de víctimas por homicidio culposo

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 49,022 víctimas de lesiones culposas y 15,180 de homicidio culposo en accidentes de tránsito durante 2025. Entre enero y septiembre de 2026, las cifras fueron de 31,696 y 9,035 víctimas, respectivamente.

Por entidad, Jalisco registró 1,129 víctimas de homicidio culposo en 2025, seguido de Sinaloa con 621, Nayarit con 223, Aguascalientes con 144 y Baja California Sur con 136. El Inegi documentó 86,956 personas lesionadas en zonas urbanas y suburbanas durante 2025, además de 4 mil 571 fallecimientos en el lugar del accidente.

Peatones y motociclistas concentran muertes viales

El Monitor de Seguridad Vial 2026 de la Fundación ALEATICA establece que tres de cada cuatro fallecimientos y lesiones graves por siniestros viales correspondieron a peatones y motociclistas durante 2024.

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El uso de casco entre motociclistas de 20 años o más alcanza el 63.5% en hombres y apenas el 20% en mujeres, según la ENSANUT 2023.

A nivel mundial, 1.16 millones de personas mueren cada año por siniestros viales y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El Instituto Nacional de Salud Pública advierte que México enfrenta dificultades para alcanzar el objetivo internacional de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves por hechos de tránsito para 2030.

Conversación en redes sociales revela tensión entre ciclistas, automovilistas y peatones en CDMX

La convivencia entre ciclistas, automovilistas y peatones en la Ciudad de México generó más de 523 millones de impresiones en redes sociales entre el 2 de enero y el 19 de octubre de 2026, de acuerdo con un estudio de Inteligencia Digital de DINAMIC.

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El debate ocurre mientras la Secretaría de Movilidad registra más de 6,300 accidentes con ciclistas entre 2024 y 2026, y el fallecimiento de 124 ciclistas entre finales de 2025 y principios de 2026. Apenas 0.70% de las cuentas analizadas resultaron bots.

DINAMIC identificó cuatro narrativas en la conversación. La principal, con 56%, agrupa críticas a ciclistas por ignorar semáforos, circular en banquetas y no usar carriles exclusivos.

Un segundo bloque, con 24%, exige respeto y protección para la comunidad ciclista y denuncia la invasión de ciclovías por automovilistas y unidades de transporte de valores. Un tercer eje, con 12%, cuestiona la insuficiencia y el mal estado de la infraestructura ciclista en la capital.

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El cuarto bloque, con 8%, documenta enfrentamientos directos entre ciclistas y conductores, además de riesgos laborales señalados por choferes y custodios de valores.

Por plataforma, X concentró el 51% de las menciones y YouTube el 36%, mientras TikTok y Facebook sumaron 5% cada una e Instagram cerró con 3%.

El estudio coincide con un endurecimiento de la vigilancia: las infracciones por invadir carriles exclusivos de ciclovías aumentaron 270% entre 2024 y 2026, al pasar de 38,097 a 141,029 sanciones, según SEMOVI.

Para Augusto del Río, CEO de DINAMIC, los resultados muestran que la movilidad funciona como termómetro de la convivencia ciudadana.

“El debate no se queda en la exigencia de infraestructura, que representa 12% de la conversación. En 56% de los casos, la ciudadanía cuestiona la falta de cultura vial y el incumplimiento del reglamento”, señala.

Agregó que la demanda ciudadana busca que la modernización de la ciudad vaya acompañada de “orden, educación vial y garantías de protección tanto para el ciclista como para el peatón”.