1 de cada 4 empresas en México sufre extorsión y robo: estos estados encabezan la lista

Dos figuras masculinas con armas apuntan a una tercera que huye hacia el interior oscuro de un car wash en San Martín de Porres, Lima, en una tensa escena nocturna de alto contraste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México una de cada cuatro empresas fue víctima de algún delito durante 2025, los más frecuentes la extorsión, el robo hormiga y el asalto o robo de bienes, 1.4 millones de establecimientos, equivalentes a 25.9% de las unidades económicas del país. Los datos son revelados por la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registró tres millones de ilícitos contra negocios, con pérdidas y gastos de protección que sumaron 115.1 mil millones de pesos.

El costo de la inseguridad y la delincuencia representó 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra fue menor a los 124 mil millones de pesos calculados en la edición 2023 de la encuesta.

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Cada unidad económica afectada enfrentó un costo promedio de 44 mil 560 pesos al considerar tanto las pérdidas por delitos como las erogaciones destinadas a proteger instalaciones, mercancías y operaciones. Los establecimientos destinaron 58.9 mil millones de pesos a medidas preventivas, monto equivalente a 51.2% del costo total.

Graciela Márquez, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indicó que la victimización alcanzó a uno de cada cuatro negocios. “Para 2025, se estimó 1.4 millones de establecimientos, uno de cada cuatro en el país, que fueron víctimas de al menos un delito”, afirmó durante la presentación de los resultados.

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Bandas con roles definidos, liderazgo y planificación previa. Imagen IA

La extorsión concentró la mayor cantidad de delitos contra negocios

La extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas en 2025, con 787 mil casos y una tasa de 1,467 ilícitos por cada 10 mil negocios. De ese total, 91% ocurrió mediante llamadas telefónicas.

El robo hormiga ocupó el segundo sitio, con una tasa de 954 delitos por cada 10 mil unidades económicas. Le siguieron el asalto o robo de bienes y dinero, con 885 casos por cada 10 mil establecimientos; los tres ilícitos concentraron 59% de los delitos medidos por la encuesta.

El fraude fue el delito que más creció entre 2023 y 2025. Su tasa pasó de 522 a 633 delitos por cada 10 mil unidades económicas, mientras que el delito informático aumentó de 150 a 180 en el mismo periodo.

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Las empresas medianas fueron las más afectadas: 51.9% sufrió al menos un delito. La proporción fue de 48.4% entre las grandes empresas, 41.5% en las pequeñas y 25.1% entre los micronegocios.

Un individuo vestido con un traje de Santa Claus es captado durante un asalto a mano armada en el interior de una tienda de conveniencia. El sospechoso sostiene una pistola y una bolsa, exigiendo dinero o bienes, mientras el establecimiento muestra productos en los estantes y refrigeradores al fondo. El incidente genera preocupación por la seguridad durante la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercio registró la mayor proporción de establecimientos afectados

El sector Comercio registró la mayor tasa de victimización, con 30.5% de sus unidades económicas afectadas. Servicios ocupó el segundo lugar con 22.9%, seguido de Industria con 18.8%.

Aunque las empresas medianas concentraron la mayor proporción de víctimas, las grandes enfrentaron una frecuencia más alta de delitos. Cada empresa grande afectada padeció, en promedio, 4.3 ilícitos durante 2025, frente al promedio nacional de 2.2 delitos por unidad económica víctima.

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La encuesta mostró que la mayoría de los delitos contra negocios no llegó ante una autoridad. En 91.8% de los casos, equivalentes a 2.8 millones de ilícitos, no hubo denuncia o no se abrió una carpeta de investigación.

Sólo 9.9% de los delitos fue denunciado. De ese porcentaje, 82.3% derivó en una carpeta de investigación ante las fiscalías estatales, lo que representó 8.2% del total de ilícitos cometidos contra establecimientos.

Tres de cada cuatro carpetas no mostraron avances

De los 245 mil delitos denunciados que tuvieron una carpeta de investigación, 75.4% permaneció sin avances o continuaba en trámite. Esa proporción equivalió a 185 mil casos bajo investigación sin una resolución registrada.

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Las unidades económicas señalaron como principal razón para no denunciar las causas relacionadas con la autoridad, que concentraron 58.9% de las respuestas. La pérdida de tiempo fue mencionada por 35.3% de los establecimientos consultados.

Entre las razones también figuraron el miedo a ser extorsionado, los trámites largos o difíciles, la desconfianza y experiencias previas negativas. Dentro de las causas ajenas a la autoridad, que concentraron 40.3% de las respuestas, 16.2% consideró que el delito carecía de importancia.

A escala nacional, 57.1% de las unidades económicas, alrededor de tres millones, consideró que la inseguridad y la delincuencia fueron el problema que más les afectó. Además, 71.2% percibió como insegura la entidad donde operaba, una proporción equivalente a 3.8 millones de negocios.

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Transportar productos por carreteras o autopistas fue la actividad con mayor percepción de inseguridad, al ser señalada por 54.8% de las empresas. Guanajuato encabezó los estados donde los negocios identificaron a la delincuencia como uno de sus principales problemas, con 71.3%, seguido de Morelos con 70.3% y Tabasco con 69.9%.

Yucatán registró la proporción más baja, con 29.1%, seguido de Durango con 37.5% y Nayarit con 42.2%. En prevalencia delictiva, Baja California tuvo la tasa más alta, con 3,965 víctimas por cada 10 mil unidades económicas; Querétaro registró 3,875 y Chihuahua, 3,579.