Matan a pareja de colombianos en la colonia Guerrero: familiares buscan repatriar el cuerpo de Alba Lucía desde la CDMX

La joven había llegado a México apenas tres días antes para visitar a su pareja. Su padre necesita reunir unos 100 mil pesos mexicanos en 15 días para repatriarla. No hay detenidos. Crédito: Especial

Una pareja de colombianos murió a balazos la noche del 8 de junio en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tras ser interceptada por dos hombres en motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Iván Nieto Luque, de 45 años, y Alba Lucía Castañeda Torres, de 21 años.

El ataque ocurrió días antes del partido Uzbekistán vs. Colombia sobre la avenida Ricardo Flores Magón, en la incorporación hacia Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del barrio de Tepito. Los agresores dispararon al menos siete veces contra el Ford Fiesta negro en el que circulaba la pareja.

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De acuerdo con los reportes, Iván perdió el control del vehículo tras recibir los impactos y el automóvil terminó sobre una jardinera junto a un complejo habitacional, cerca de un poste de luz. Los vecinos que escucharon las detonaciones llamaron a los servicios de emergencia, pero cuando los paramédicos llegaron, ambos ocupantes ya habían muerto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó en un informe que los presuntos responsables se desplazaban en motocicleta y que al parecer seguían a la pareja desde calles atrás. El vehículo quedó asegurado bajo resguardo del Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc como parte de la carpeta de investigación.

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Un cuerpo cubierto con una sábana blanca yace en el asfalto de una carretera, acordonada con una cinta amarilla de "NO PASAR" mientras las autoridades inician la investigación del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una visita que terminó en tragedia

Alba había llegado a México apenas tres días antes del ataque, según informó el periodista Carlos Jiménez de C4 en Alerta. Iván, en cambio, llevaba cerca de cuatro meses viviendo en la Ciudad de México.

El padre de la joven, José Castañeda, relató en Citytv que su hija viajó al país para visitar a su pareja sentimental. “Ella le había confirmado que estaría de vacaciones y que en un mes volvía, pero desgraciadamente, fue el paseo de la muerte”, dijo.

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Según el testimonio del padre, la tragedia ocurrió frente al apartamento de Iván Nieto. Versiones iniciales señalan que la pareja habría acudido a la zona de Tepito antes del ataque, aunque la Fiscalía aún investiga el móvil del crimen.

La ruta de escape de los agresores

Con apoyo de los sistemas de videovigilancia C2 y C5, las autoridades reconstruyeron una posible ruta de huida. Los agresores habrían escapado por Paseo de la Reforma, continuado por Calzada de Guadalupe y Circuito Interior, para luego incorporarse hacia avenida Oceanía y avenida 608 con dirección al Estado de México.

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Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades tampoco han informado públicamente una línea definitiva de investigación sobre el móvil del crimen.

El dolor del padre que pide traer a su hija de regreso

Mientras avanza la investigación en México, en Colombia comenzó una carrera contrarreloj para reunir los recursos necesarios para la repatriación del cuerpo. José Castañeda necesita alrededor de 20 millones de pesos colombianos —aproximadamente 100 mil pesos mexicanos— y tiene un plazo máximo de 15 días para reunirlos.

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“Me toca en máximo 15 días reunir 20 millones de pesos para repatriar a mi hija, yo no la puedo dejar allá”, expresó el padre visiblemente conmocionado. En redes sociales también pidió apoyo económico para solventar los gastos funerarios y el traslado del cuerpo.

Las dudas sobre el móvil del crimen

José Castañeda cuestionó públicamente si el ataque pudo haber sido producto de una amenaza en contra de Iván Nieto. “De pronto él sí la quería ayudar, pero tenía su problema y por su causa, murió mi hija”, sostuvo ante Citytv.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer las razones de la presencia de ambos en la zona y el origen de la persecución.

Lo que aún no se sabe

Los investigadores no han revelado detalles sobre los videos de las cámaras de seguridad que habrían captado el momento exacto del ataque. Tampoco existe información clara sobre la identidad de los agresores ni sobre su paradero actual.

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La familia de Alba espera también una respuesta del gobierno colombiano para gestionar la repatriación. “Me la mataron y era lo único que tenía, lo más grande para mí”, dijo José Castañeda, con una frase que resume la dimensión del golpe que enfrenta su familia desde que su hija salió de Colombia sin imaginar que no volvería.