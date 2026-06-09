México

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 9 de junio

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)

Este es el precio de las principales gasolinas en Puebla de este martes 9 de junio, según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.747pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.108pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.157pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en PueblaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Se distribuirán más de 5 millones de tarjetas para que el dinero llegue directo a los padres

Beca Rita Cetina 2026: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 9 de junio: se esperan fuertes lluvias en 4 entidades en las próximas horas

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 9 de junio: se esperan fuertes lluvias en 4 entidades en las próximas horas

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

El padre de Alessandra Rosaldo murió este 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Ciclón Boris EN VIVO: tormenta tropical toca tierra entre Guerrero y Oaxaca con vientos de 85 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tormenta Tropical se ubica cerca de Punta Maldonado

Ciclón Boris EN VIVO: tormenta tropical toca tierra entre Guerrero y Oaxaca con vientos de 85 km/h

Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

El productor musical falleció la tarde del lunes 8 de junio a causa de un presunto infarto cardiovascular

Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

Internautas cancelan a Carlos Rivera por supuestamente defender a Nodal y Ángela Aguilar en concierto

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

DEPORTES

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”