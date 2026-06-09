México

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 9 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este martes en Bahía de Banderas, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este martes, se estima que en Bahía de Banderas habrá un 70% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 99% y por la noche habrá una probabilidad del 70% de lluvias.

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

PUBLICIDAD

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ciclón Boris EN VIVO: se acerca a la costa y se ubica a solo 75 kilómetros de Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tormenta Tropical se ubica cerca de Punta Maldonado

Ciclón Boris EN VIVO: se acerca a la costa y se ubica a solo 75 kilómetros de Guerrero

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de junio: CNTE libera Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de junio: CNTE libera Paseo de la Reforma

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Culiacán Rosales este 9 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Culiacán Rosales este 9 de junio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este martes 9 de junio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este martes 9 de junio

Conoce el clima de este día en Monterrey

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Conoce el clima de este día en Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados

Detienen a “El Sinaloa”, presunto operador de la Familia Michoacana en Edomex

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

ENTRETENIMIENTO

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Por qué el concierto de DPR IAN en México podría ser el último del cantante

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

DEPORTES

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Claudia Sheinbaum abandera a jugadores de la selección mexicana previo a su participación en el Mundial 2026