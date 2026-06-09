México

Jalisco se suma al gobierno federal: cancela clases y actividades el 11 de junio por el Mundial 2026

Este anuncio surge en concordancia con el decreto publicado por el gobierno de Sheinbuam, en el que se declara suspensión de actividades y ‘home office’

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Imagen dividida. A la izquierda, un aula con pupitres, pizarra y banderas. A la derecha, un escritorio con monitores, camiseta de fútbol mexicana y vista a campos de agave.
Una imagen dual muestra un aula con banderas a la izquierda y un escritorio con una camiseta de fútbol mexicana y un partido en pantalla a la derecha, resaltando la educación y la ferviente pasión por el deporte en la cultura mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Jalisco decretó la suspensión de clases y actividades públicas para este 11 de junio, sumándose a la medida anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026.

A través de un video compartido en redes sociales, el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, informó que la disposición aplica a todo el sector público, con excepción de áreas de emergencia, protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad.

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El funcionario detalló que esta decisión en su gobierno es “en concordancia con lo anunciado hace unos momentos por la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, en torno a la suspensión de actividades públicas el día de la inauguración del mundial, el próximo 11 de junio".

“Quiero anunciar que aquí en Jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea”, detalló el mandatario estatal.

La decisión busca facilitar la movilidad en la zona metropolitana y permitir que la población disfrute del partido inaugural del torneo, que enfrentará a la selección mexicana a la una de la tarde en la Ciudad de México.

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“Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de fútbol inaugural del mundial 2026 de la selección mexicana de fútbol”, puntualizó el funcionario.

El gobernador emecista Pablo Lemus reiteró que con este decreto se replican los términos del acuerdo federal y exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para la jornada.

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro

Sheinbaum publica decreto que cancela actividades durante la inauguración del Mundial 2026

Este 9 de junio el gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establece que las actividades durante la inauguración de la esperada justa deportiva serán suspendidas.

En términos generales, el decreto federal, explicado durante la conferencia de prensa matutina por la Consejera Jurídica Luisa María Alcalde, establece la suspensión de labores en oficinas públicas, escuelas y dependencias gubernamentales en la Ciudad de México, con excepción de los servicios esenciales.

La medida busca evitar congestionamientos y favorecer que la población pueda seguir el primer partido de la selección nacional. Sin embargo, el sector privado y empresas determinan de manera independiente si otorgan facilidades para home office o suspensión de actividades, aunque varias cámaras empresariales han señalado que ajustarán horarios para permitir que empleados sigan el encuentro inaugural.

Además, el gobierno estatal reiteró que servicios de emergencia, protección civil y seguridad operarán con normalidad, y pidió a la población acatar las indicaciones para garantizar la movilidad y el orden durante la celebración deportiva.

La suspensión de clases en Jalisco se suma a la disposición federal y abarca todos los niveles educativos.

Movilización de la CNTE en el Zócalo pone en duda asistencia de Sheinbaum al Fan Fest

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su presencia en el Fan Fest, programado para el jueves 11 de junio, dependerá de la evolución de las protestas docentes convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La tensión aumentó cuando maestros y maestras de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo capitalino, reclamando la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial del 100% y la derogación de la Usicamm. Estas demandas representan una lucha histórica por mejores condiciones laborales y por la transformación del sistema educativo nacional.

“Vamos a ver cómo se desarrollan lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre las actividades del 11 de junio.

La jefa del Ejecutivo confirmó que la conferencia Mañanera se realizará normalmente el día del partido. Además, invitó a los representantes de medios a permanecer en el recinto para ver el encuentro, pues adelantó que habrá una pantalla en Palacio Nacional para “quienes gusten”.

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