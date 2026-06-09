Revisar la etiqueta, buscar al menos 2 a 3 gramos de fibra por rebanada y evitar las versiones dulces o refinadas ayuda a incluir este alimento con mayor equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de pan representa una duda frecuente para quienes viven con diabetes y buscan mantener un control adecuado de su glucosa. Elegir el tipo correcto y definir la cantidad apropiada son factores clave para evitar picos de azúcar en sangre y lograr una alimentación saludable.

Especialistas en nutrición advierten que no todos los panes son iguales: la fibra, el tipo de harina y los ingredientes influyen directamente en el impacto que este alimento tiene sobre el organismo.

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Por ello, conocer las mejores opciones y las porciones recomendadas permite a las personas con diabetes disfrutar del pan sin comprometer su bienestar.

En planes de alimentación, suele limitarse la porción de pan a 1 o 2 rebanadas por comida, equivalente a 30 a 45 gramos de carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas piezas de pan puede comer al día una persona con diabetes

La cantidad de piezas de pan que puede comer una persona con diabetes depende de varios factores: el tipo de pan, el tamaño de la pieza, el control glucémico, la actividad física y el plan alimenticio individual.

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De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Diabetes, no existe un número universal de piezas recomendado para todas las personas con diabetes pues depende en gran medida del tipo de pan que se consuma.

Algunos puntos clave son los siguientes:

El pan blanco y el pan dulce elevan más rápido la glucosa en sangre, por lo que se recomienda preferir pan integral o de granos enteros, que tiene más fibra y menor índice glucémico.

En planes de alimentación, suele recomendarse limitar la porción de pan a 1 o 2 rebanadas (aproximadamente 30 a 45 gramos de carbohidratos por comida), pero esto varía según la dieta indicada por el nutriólogo o médico tratante.

Es importante considerar el resto de carbohidratos consumidos durante el día (frutas, tortillas, arroz, etc.), ya que la suma total afecta el control de la glucosa.

Cada persona debe ajustar las porciones según sus metas de glucosa, sus medicamentos y su actividad física.

El profesional de la salud puede personalizar las recomendaciones y enseñar cómo leer etiquetas, medir porciones y equilibrar el consumo de pan dentro de una dieta saludable.

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Lo ideal es que una persona con diabetes consulte a su nutriólogo para definir la cantidad y tipo de pan adecuada para su caso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el tipo de pan más recomendado para las personas con diabetes

El tipo de pan más recomendado para las personas con diabetes es el pan integral o de granos enteros.

Este tipo de pan contiene mayor cantidad de fibra, lo que ayuda a que la absorción de los carbohidratos sea más lenta y el aumento de glucosa en sangre sea más controlado.

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Algunos ejemplos recomendados:

Pan integral 100% (hecho con harina de trigo integral, sin mezclas de harinas refinadas)

Pan de centeno integral

Pan de granos enteros (avena, linaza, amaranto, chía, etc.)

Pan multigrano (siempre verificando que los primeros ingredientes sean integrales)

Pan de caja o artesanal sin azúcar añadido y bajo en grasas

Se recomienda evitar:

Pan blanco (hecho con harina refinada)

Pan dulce, bollería, pan de leche o pan con alto contenido de azúcar o grasas saturadas

Un apetitoso pan de avena esponjoso recién horneado y rebanado sobre una tabla de madera, acompañado de un cuchillo y granos de avena, listo para disfrutar en cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es importante revisar el tamaño de la porción y leer la etiqueta nutricional, priorizando aquellos panes con más fibra (al menos 2-3 gramos por rebanada), menos azúcar y bajo contenido de grasas saturadas.

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La elección del pan debe formar parte de un plan de alimentación individualizado, siempre bajo la orientación de un nutriólogo o médico.