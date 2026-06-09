México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 9 de junio en México?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Este es el precio de las principales gasolinas Nacionales de este martes 9 de junio, según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Este es el precio de los carburantes de hoy

La gasolina magna está en un promedio de 23.676 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.469pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.211 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en NacionalesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México registra inflación de 3.94% en mayo 2026: electricidad y verduras jalan los precios a la baja

El INPC registró una inflación anual en mayo de 2026, la más baja en meses, impulsada por la caída en tarifas eléctricas y precios agropecuarios

México registra inflación de 3.94% en mayo 2026: electricidad y verduras jalan los precios a la baja

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 9 de junio: entre las movilizaciones más importantes destaca la de la CNTE

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 9 de junio: entre las movilizaciones más importantes destaca la de la CNTE

Fibrosis hepática y café: cómo influye el consumo en la salud del hígado y cuántas tazas al día son buenas

Aunque existen publicaciones recientes sobre el café descafeinado, la recomendación actual es consumir café con cafeína preparado con filtro din azúcar

Fibrosis hepática y café: cómo influye el consumo en la salud del hígado y cuántas tazas al día son buenas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

Pensión Bienestar 2026: las fechas exactas de junio para registrarte y recibir más de 6 mil pesos cada dos meses

El Gobierno de México abrirá en junio un nuevo registro para la Pensión Bienestar y quienes completen el trámite recibirán más de 6 mil pesos bimestrales

Pensión Bienestar 2026: las fechas exactas de junio para registrarte y recibir más de 6 mil pesos cada dos meses
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

Internautas cancelan a Carlos Rivera por supuestamente defender a Nodal y Ángela Aguilar en concierto

Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

DEPORTES

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”