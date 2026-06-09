Citlalli Hernández acusa compra y coacción del voto en Coahuila tras el resultado del PRI

La dirigente morenista acusa “compra y coacción del voto” para conservar 16 diputaciones locales en Coahuila, según su publicación en X. | Twitter Citlalli Hernández

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, aseguró este 8 de junio que el PRI “no ganó nada” en Coahuila tras las elecciones y acusó que el resultado se sostiene en “compra y coacción del voto” para conservar 16 diputaciones locales, según publicó en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, Hernández sostuvo que el triunfo “no fue resultado de la voluntad libre del pueblo”, sino de “prácticas del viejo régimen” con las que, afirmó, el PRI se mantuvo durante décadas en la Presidencia de la República.

La dirigente de Morena también señaló a Movimiento Ciudadano y al PAN por “complicidad y omisión” frente a las presuntas irregularidades y afirmó que ambos “perderán su registro en el estado”.

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Impugnará Morena la elección en Coahuila tras denunciar detenciones y compra de votos

Morena condenó la detención de militantes y simpatizantes durante la jornada electoral en Coahuila. (Archivo Infobae)

Morena condenó la detención de militantes y simpatizantes durante la jornada electoral en Coahuila el pasado 7 de junio y anunció que impugnará los comicios, al sostener que hubo prácticas antidemocráticas, compra de votos y uso del aparato estatal que habrían vulnerado la competencia por las 16 diputaciones del Congreso local.

Por su parte, dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró que su partido ganó virtualmente 16 de 16 distritos y dijo que el resultado envió un mensaje rumbo a 2027. El gobernador Manolo Jiménez Salinas también festejó la victoria local en conferencia de prensa este lunes

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Según el comunicado, Morena y el PT acusaron en conferencia de prensa el domingo 7 de junio abuso policial y violencia por parte de las fuerzas estatales durante la detención que calificaron como arbitraria de militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Ambos partidos responsabilizaron de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Morena expresó su “rechazo absoluto” a los hechos registrados durante la jornada electoral en Coahuila y denunció una serie de prácticas que, de acuerdo con el partido, afectaron la contienda. El partido sostuvo que los comicios estuvieron marcados por coacción y por el uso del aparato estatal.

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Entre las acusaciones, Morena señaló una operación a la que llamó “QRGate”, descrita por el partido como un sistema de compra masiva de votos durante la jornada. También denunció hostigamiento e intimidación electoral contra diputadas federales del movimiento, presuntamente cometidos por agentes de corporaciones estatales.

El partido añadió que hubo una persecución política reflejada, según su versión, en la detención “ilegal y arbitraria” de militantes y simpatizantes de Morena y del PT. En el mismo posicionamiento, la presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostuvo que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.

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El dirigente del PRI llama a formar un bloque opositor para 2027 y 2030

El dirigente nacional del PRI presentó la victoria en Coahuila como prueba de que puede competir y ganar sin alianzas. (PRI/Prensa)

Alejandro “Alito” Moreno llamó este 8 de junio a construir un bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, con el objetivo de quitarle a Morena la mayoría en el Congreso y “sacar” al gobierno federal, después de atribuir al PRI una victoria total en Coahuila y presentarla como prueba de que su partido puede competir y ganar sin alianzas, según dijo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti y en mensajes publicados en X.

En la entrevista con Azucena Uresti, compartida por Moreno, el líder priista fijó la meta central de su estrategia electoral: “ganarle el congreso a Morena”. Ante una pregunta sobre el PAN y Movimiento Ciudadano, planteó que la discusión debe centrarse en qué partidos están dispuestos a formar “una gran propuesta, un gran bloque para ganarle a Morena”.

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Moreno atribuyó el resultado en Coahuila al desempeño del gobernador Manolo Jiménez. Ahí afirmó: “¿Qué demostramos en Coahuila? Que hay un gobierno eficaz, eficiente, que el PRI tiene experiencia y capacidad para dar resultados y la gente vota por ello”.