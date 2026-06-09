Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago mañana 10 de junio

La Beca Rita Cetina continúa este 2026 como apoyo para estudiantes de secundarias públicas en México y busca evitar que factores económicos frenen sus estudios.

La Beca Rita Cetina continúa este 2026 como uno de los programas de apoyo dirigidos a estudiantes de secundarias y primarias públicas en México. Su propósito es contribuir a que factores económicos no se conviertan en un obstáculo para que los adolescentes continúen con sus estudios.

El programa deposita los recursos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Este mecanismo permite una entrega más ágil y evita intermediarios, garantizando que el dinero llegue de manera directa a las familias registradas.

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Actualmente, el apoyo contempla un pago de 1,900 pesos bimestrales por estudiante inscrito. Además, cuando en un mismo hogar existen varios beneficiarios, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional, lo que incrementa el monto total que recibe la familia para atender gastos relacionados con la educación.

Calendario de pagos de junio 2026

Como parte de la estrategia de dispersión, las autoridades establecieron un calendario basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario:

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

De acuerdo con esta programación, el depósito del miércoles 10 de junio corresponde a los estudiantes cuya CURP inicia con la letra R. Quienes formen parte de este grupo pueden revisar el saldo de su tarjeta para confirmar la recepción del recurso.

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Así funciona el sistema escalonado de depósitos

La Beca Rita Cetina deposita el apoyo en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario para entregar el dinero de forma directa y sin intermediarios.

La distribución por letras busca mantener un proceso más ordenado durante la entrega de apoyos. En lugar de concentrar todos los depósitos en una sola fecha, los pagos se realizan gradualmente a lo largo de varios días.

Esta modalidad también ayuda a disminuir la afluencia de personas en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Al contar con fechas específicas para cada grupo, los beneficiarios pueden planificar mejor la consulta de su saldo y el uso de los recursos.

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Además, el esquema facilita la administración operativa del programa a nivel nacional. La dispersión escalonada permite atender a millones de estudiantes de manera más eficiente, reduciendo saturaciones y agilizando los procesos de pago en diferentes regiones del país.

Requisitos para recibir la Beca Rita Cetina

El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.

Las familias beneficiarias deben verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y en condiciones de uso. Este paso es fundamental para que los depósitos puedan recibirse sin inconvenientes y el recurso esté disponible en la fecha correspondiente.

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También es recomendable mantener actualizada la información personal registrada ante las autoridades educativas y responsables del programa. Cualquier inconsistencia en los datos puede generar retrasos o dificultades al momento de acceder al apoyo.

Por otra parte, conocer la letra inicial de la CURP resulta indispensable para identificar correctamente el día asignado para la dispersión. Seguir estas indicaciones permite que los estudiantes y sus familias reciban el apoyo de forma oportuna y continúen aprovechando un programa diseñado para fortalecer la permanencia escolar en las secundarias y primarias públicas del país.

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Beca Rita Cetina apoya a estudiantes para evitar deserción escolar

El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas.

Está dirigida a estudiantes de secundaria en escuelas públicas y busca fortalecer la economía familiar para evitar la deserción escolar.

Este apoyo económico se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y pretende garantizar que los adolescentes concluyan su formación básica. La estabilidad económica es un factor clave para que los estudiantes mantengan su desarrollo educativo.

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