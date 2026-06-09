México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago mañana 10 de junio

La dispersión del apoyo económico avanza durante este mes y miles de beneficiarios ya pueden consultar cuándo les corresponde recibir el recurso en su tarjeta bancaria

Guardar
Google icon
La Beca Rita Cetina continúa este 2026 como apoyo para estudiantes de secundarias públicas en México y busca evitar que factores económicos frenen sus estudios.
La Beca Rita Cetina continúa este 2026 como apoyo para estudiantes de secundarias públicas en México y busca evitar que factores económicos frenen sus estudios.

La Beca Rita Cetina continúa este 2026 como uno de los programas de apoyo dirigidos a estudiantes de secundarias y primarias públicas en México. Su propósito es contribuir a que factores económicos no se conviertan en un obstáculo para que los adolescentes continúen con sus estudios.

El programa deposita los recursos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Este mecanismo permite una entrega más ágil y evita intermediarios, garantizando que el dinero llegue de manera directa a las familias registradas.

PUBLICIDAD

Actualmente, el apoyo contempla un pago de 1,900 pesos bimestrales por estudiante inscrito. Además, cuando en un mismo hogar existen varios beneficiarios, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional, lo que incrementa el monto total que recibe la familia para atender gastos relacionados con la educación.

Calendario de pagos de junio 2026

Imagen KR637ZBJPVAVDHDQPVGH6HLTI4

Como parte de la estrategia de dispersión, las autoridades establecieron un calendario basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario:

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

De acuerdo con esta programación, el depósito del miércoles 10 de junio corresponde a los estudiantes cuya CURP inicia con la letra R. Quienes formen parte de este grupo pueden revisar el saldo de su tarjeta para confirmar la recepción del recurso.

PUBLICIDAD

Así funciona el sistema escalonado de depósitos

La Beca Rita Cetina deposita el apoyo en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario para entregar el dinero de forma directa y sin intermediarios.
La Beca Rita Cetina deposita el apoyo en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario para entregar el dinero de forma directa y sin intermediarios.

La distribución por letras busca mantener un proceso más ordenado durante la entrega de apoyos. En lugar de concentrar todos los depósitos en una sola fecha, los pagos se realizan gradualmente a lo largo de varios días.

Esta modalidad también ayuda a disminuir la afluencia de personas en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Al contar con fechas específicas para cada grupo, los beneficiarios pueden planificar mejor la consulta de su saldo y el uso de los recursos.

Además, el esquema facilita la administración operativa del programa a nivel nacional. La dispersión escalonada permite atender a millones de estudiantes de manera más eficiente, reduciendo saturaciones y agilizando los procesos de pago en diferentes regiones del país.

Requisitos para recibir la Beca Rita Cetina

El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.
El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.

Las familias beneficiarias deben verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y en condiciones de uso. Este paso es fundamental para que los depósitos puedan recibirse sin inconvenientes y el recurso esté disponible en la fecha correspondiente.

También es recomendable mantener actualizada la información personal registrada ante las autoridades educativas y responsables del programa. Cualquier inconsistencia en los datos puede generar retrasos o dificultades al momento de acceder al apoyo.

Por otra parte, conocer la letra inicial de la CURP resulta indispensable para identificar correctamente el día asignado para la dispersión. Seguir estas indicaciones permite que los estudiantes y sus familias reciban el apoyo de forma oportuna y continúen aprovechando un programa diseñado para fortalecer la permanencia escolar en las secundarias y primarias públicas del país.

Beca Rita Cetina apoya a estudiantes para evitar deserción escolar

El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.
El programa de la Beca Rita Cetina contempla 1,900 pesos bimestrales por estudiante y suma 700 pesos por cada alumno adicional en el mismo hogar.

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas.

Está dirigida a estudiantes de secundaria en escuelas públicas y busca fortalecer la economía familiar para evitar la deserción escolar.

Este apoyo económico se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y pretende garantizar que los adolescentes concluyan su formación básica. La estabilidad económica es un factor clave para que los estudiantes mantengan su desarrollo educativo.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinacalendario de pagosBecas del Bienestarpagosjunio2026Programas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

SEP cambia discurso sobre cierre de ciclo escolar: pide a la CNTE terminar protesta para concluir clases “de manera ordenada”

Mario Delgado hizo un llamado a que los maestros en paro valorar las dos propuestas que ha ofrecido el gobierno

SEP cambia discurso sobre cierre de ciclo escolar: pide a la CNTE terminar protesta para concluir clases “de manera ordenada”

Decreto por inauguración del Mundial 2026: quién hace home office y quién va a clases el 11 de junio

El gobierno federal publicó un decreto en el DOF que suspende clases y promueve el teletrabajo en CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026

Decreto por inauguración del Mundial 2026: quién hace home office y quién va a clases el 11 de junio

Jengibre, cúrcuma y pimienta negra: cómo preparar el remedio casero para el dolor de rodilla y articulaciones

El interés por estos remedios caseros responde a la prevención del desgaste óseo en adultos mayores y a la búsqueda de opciones complementarias al tratamiento médico convencional

Jengibre, cúrcuma y pimienta negra: cómo preparar el remedio casero para el dolor de rodilla y articulaciones

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de junio

La divisa estadounidense experimentó un descenso en la jornada de hoy

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de junio

¿Por qué el desayuno es clave para mantener un peso saludable en México?

Hay un hábito matutino que parece inofensivo y que la ciencia vincula directamente con el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión

¿Por qué el desayuno es clave para mantener un peso saludable en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Escuinapa admite que la violencia ha rebasado a las autoridades tras ataques armados y asesinatos

Alcalde de Escuinapa admite que la violencia ha rebasado a las autoridades tras ataques armados y asesinatos

Ataque armado en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos: abaten a presunto agresor

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de junio: Ataque armado en Zacatecas deja un policía y un delincuente sin vida

Iban al hospital por una picadura de alacrán, pero sicarios rafaguearon a Grecia, de 14 años, y a su tío en Escuinapa

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

Aaron Mercury sufre accidente y destroza camioneta valuada en más de 2 MDP: “Hay más cosas que celebrar que llorar”

Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

DEPORTES

México Femenil pierde en su segundo partido amistoso internacional ante Australia

México Femenil pierde en su segundo partido amistoso internacional ante Australia

Selección de Sudáfrica se declara lista para su debut contra México en el Mundial 2026

Jonathan Dos Santos dice adiós al América: estos fueron los títulos que logró con las águilas

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”