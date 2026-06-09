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Beca Rita Cetina 2026: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Se distribuirán más de 5 millones de tarjetas para que el dinero llegue directo a los padres

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Se distribuirán más de 5 millones de tarjetas para que el dinero llegue directo a los padres.
Se distribuirán más de 5 millones de tarjetas para que el dinero llegue directo a los padres.

Las familias con hijos inscritos en primarias públicas de México tienen hasta el próximo 31 de julio para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar con la que recibirán el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026, un programa que este año amplía su cobertura para alcanzar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica en todo el país.

El proceso de entrega arrancó el 18 de mayo y se realiza de forma escalonada, plantel por plantel y zona por zona. Las familias no eligen la fecha: la jornada de entrega que les corresponde se comunica a través del canal oficial de WhatsApp de la beca en cada entidad federativa, al que pueden acceder desde el enlace linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

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La tarjeta llega antes de que empiece el ciclo escolar

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
Solo el tutor que hizo el registro puede recoger la tarjeta; debe llevar en original y copia su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. (Gobierno de México)

El apoyo que se deposita en esa tarjeta es de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante de primaria, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares. El monto se dispersará en agosto, antes del inicio del próximo ciclo escolar. Las familias con más de un hijo registrado recibirán el equivalente proporcional: 5 mil pesos por dos alumnos, 7,500 por tres, y así sucesivamente.

En total, el gobierno distribuirá más de 5 millones de tarjetas para que el dinero llegue directo a los padres, sin intermediarios. La inversión social anual proyectada para todo el programa —que incluye preescolar, primaria y secundaria— supera los 83,587 millones de pesos.

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Por su parte, Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó en la conferencia presidencial matutina que desde el 21 de mayo está disponible el buscador de folio de Becas. La plataforma permite a los tutores verificar el estatus de su registro ingresando el número de folio que obtuvieron al momento de inscribirse al programa.

La herramienta es útil para confirmar que los datos del trámite están en orden y para dar seguimiento al proceso antes de la jornada de entrega.

Quién puede recoger la tarjeta y qué documentos llevar

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina cierra el 31 de julio. Foto: Programas para el Bienestar
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina cierra el 31 de julio. Foto: Programas para el Bienestar

Solo la persona que realizó el registro original puede recoger la tarjeta. Ese punto ha sido enfatizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), que llevan a cabo en conjunto las jornadas de entrega.

El día de la cita, la madre, el padre o el tutor debe presentar en original y copia su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Del estudiante registrado también se requiere acta de nacimiento y CURP, ambas en original y copia.

La Beca Rita Cetina atiende en 2026 a más de 176,000 estudiantes de preescolar, más de 9.9 millones de primaria y más de 5.2 millones de secundaria. El programa busca reducir la deserción escolar en educación básica y aliviar parte del gasto que representa el regreso a clases para las familias mexicanas.

Así puedes consultar el folio de la Beca Rita Cetina paso a paso

  1. Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ desde cualquier dispositivo con internet, o escanea el código QR de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.
  2. Ingresa el número de folio que el sistema generó cuando hiciste tu registro.
  3. Consulta el estatus de tu solicitud en pantalla.
  4. Si tu trámite fue aprobado, espera la entrega de tu tarjeta del Banco del Bienestar en las sedes y fechas concentradoras.

Para acceder al buscador, es indispensable contar con el folio que el sistema entregó al momento de hacer el registro en línea. Sin ese número no es posible revisar el estatus de la solicitud.

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