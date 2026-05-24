México

Sentencian a hombre a más de 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina en Tijuana

La Fiscalía de Baja California acreditó que las agresiones ocurrieron desde 2015 contra una menor de 11 años en la colonia Tres de Octubre

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Isidro “N” utilizó la relación familiar y la posición de confianza derivada del parentesco para vulnerar a la víctima, de acuerdo con la fiscalía estatal. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Fiscalía de Baja California Sur)
Isidro “N” utilizó la relación familiar y la posición de confianza derivada del parentesco para vulnerar a la víctima, de acuerdo con la fiscalía estatal. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Fiscalía de Baja California Sur)

Un juez de Baja California sentenció a Isidro “N” a 16 años y tres meses de prisión tras encontrarlo responsable del delito de violación agravada por razón de parentesco en contra de su sobrina, una menor de edad, en hechos ocurridos en Tijuana.

La resolución judicial se emitió luego de que la Fiscalía estatal acreditó la responsabilidad penal del acusado por agresiones cometidas de manera reiterada desde julio de 2015 en un domicilio de la colonia Tres de Octubre.

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De acuerdo con las investigaciones, la víctima tenía 11 años cuando comenzaron los hechos. Las autoridades señalaron que el ahora sentenciado aprovechaba los periodos en que la menor permanecía sin supervisión debido a las jornadas laborales de sus padres.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público sostuvo que Isidro “N” utilizó la relación familiar y la posición de confianza derivada del parentesco para vulnerar a la víctima.

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La Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Proceso dio seguimiento al caso hasta obtener la sentencia condenatoria. Tras la reposición del procedimiento judicial, el pasado 27 de abril de 2026 se emitió una nueva resolución en la que el juez ratificó la pena de prisión y una multa equivalente a 50 días.

El fallo también estableció la negativa de cualquier beneficio de libertad anticipada debido al tiempo de la condena. Además, el juzgador ordenó el pago de la reparación del daño a favor de la víctima, cuyos derechos quedaron a salvo para hacerlos valer por la vía legal correspondiente.

Las autoridades no dieron a conocer mayores datos sobre la identidad de la víctima para proteger el debido proceso.

Violencia sexual contra menores mantiene cifras alarmantes en México

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia y subregistro en México. Un análisis de UNICEF México señaló que la tasa de violencia sexual contra menores de edad en el país pasó de 58.4 a 127.2 casos por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023, con un impacto mayor en niñas y adolescentes, de acuerdo con UNICEF México.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que las agresiones sexuales y la violencia familiar suelen ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, incluidos espacios domésticos y familiares, de acuerdo con el INEGI.

Organismos de protección a la infancia han advertido que los casos cometidos por familiares o personas de confianza representan una parte importante de las investigaciones judiciales, debido a que los agresores aprovechan relaciones de cercanía y dependencia para ejercer control sobre las víctimas y dificultar las denuncias, de acuerdo con UNICEF México.

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