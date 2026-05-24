México

Resultados del sorteo Chispazo del 23 de mayo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 23 de mayo, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12023.

PUBLICIDAD

Número ganador: 16-01-03-27-07.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12024.

Número ganador: 23-02-05-07-20.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 24 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este día

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 24 de mayo

Lluvias y granizo afectarán CDMX y Edomex este domingo y lunes

Estas lluvias son por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico en el Valle de México durante las próximas horas

Lluvias y granizo afectarán CDMX y Edomex este domingo y lunes

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Estado de México arranca Semana Nacional de Salud Pública 2026 con más de 100 mil vacunas disponibles

Se realizarán jornadas comunitarias con actividades escolares enfocadas en promover hábitos saludables entre la población

Estado de México arranca Semana Nacional de Salud Pública 2026 con más de 100 mil vacunas disponibles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

DEPORTES

“Es totalmente injusto”: Checo Pérez sobre su sanción en la carrera sprint de Canadá

“Es totalmente injusto”: Checo Pérez sobre su sanción en la carrera sprint de Canadá

Alito Moreno acusa a Morena de poner en riesgo la relación con EU por posible llegada de Irán a México

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul