México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ellas son las beneficiarias que recibirán el depósito del lunes 25 al miércoles 27 de mayo

Las participantes reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos

Guardar
Google icon
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se creo por el gobierno de México desde el 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas sociales a los adultos mayores.

El programa va dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad que residan en cualquier parte de la República Mexicana. Este año cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, mismo que pueden cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

PUBLICIDAD

La pensión tiene como finalidad reconocer una vida entera dedicada al trabajo por parte de las mujeres, a quienes tradicionalmente y de manera desigual se les han asignado las tareas domésticas y el cuidado de la familia, labores que en muchas ocasiones no obtienen el valor que merecen.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 25 al miércoles 27 de mayo?

Los pagos de la iniciativa comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 4 de mayo de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria. Cabe señalar que este depósito corresponde al bimestre mayo junio y será el tercero en lo que va del año.

PUBLICIDAD

Tomando en cuenta el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 25 al miércoles 27 de mayo serán aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
calendario mayo pensión del bienestar

¿Cómo compruebo que ya me llegó el depósito?

Quienes cuentan con teléfonos Android o iOS pueden consultar saldos y movimientos de la pensión por medio de la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, con acceso inmediato y protección de datos.

Las beneficiarias que optan por la atención presencial pueden verificar el saldo en los cajeros automáticos del mismo banco al introducir la tarjeta y seguir los pasos que indica el sistema. Además, el calendario oficial del programa informa a las mujeres inscritas sobre la fecha exacta de cada pago, lo que facilita la planificación y resuelve dudas sobre la disponibilidad de recursos.

Impacto social y ajustes en el programa

La Pensión Mujeres Bienestar sumó 3 millones de beneficiarias al cierre de 2025 y modifica el panorama de la protección social en México. El programa amplía la cobertura de apoyos para mujeres mayores y se consolida como uno de los principales mecanismos de inclusión social en el país.

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en el número de derechohabientes responde a un cambio de criterio: el acceso a la pensión es automático para todas las mujeres que cumplen 65 años. Esto elimina trámites y asegura que ninguna adulta mayor quede fuera del beneficio por procesos administrativos o desconocimiento, de modo que cualquier mujer que llegue a esa edad adquiere de inmediato el derecho a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPagosdepósitosmayo2026PensionesPensiones del BienestarProgramas sociales}Programas del BienestarAdultos mayoresmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

La influencer reaccionó a los rumores sobre el choque que sufrió su amiga y defendió públicamente su versión frente a las especulaciones que circularon en redes sociales

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Claudia Sheinbaum anuncia pensiones, becas y salud gratis a domicilio: esto le toca a Tabasco

La presidenta de México presentó en Teapa, Tabasco, los nuevos programas del bienestar: pensiones, becas, salud casa por casa y hospital militar

Claudia Sheinbaum anuncia pensiones, becas y salud gratis a domicilio: esto le toca a Tabasco

Fallece Javier Coello Trejo, exprocurador conocido como el “Fiscal de Hierro”

El abogado y exfuncionario mexicano murió a los 77 años; el senador Manuel Velasco destacó su legado en la procuración de justicia y el servicio público

Fallece Javier Coello Trejo, exprocurador conocido como el “Fiscal de Hierro”

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Nueve ediles decidieron retirarse de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Chilapa por ser “reuniones estériles”

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Berry frappuccino casero: la bebida fría y cremosa que refresca cualquier tarde

La mezcla de frutos rojos, hielo y una textura suave convierte esta preparación en una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce y refrescante en días cálidos

Berry frappuccino casero: la bebida fría y cremosa que refresca cualquier tarde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Saúl Hernández rompe el silencio sobre la crisis de salud de Alejandro Marcovich

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

DEPORTES

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”

Panamá dará a conocer convocatoria del Mundial 2026 en evento especial

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A