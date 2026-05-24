Pensión Mujeres Bienestar 2026: ellas son las beneficiarias que recibirán el depósito del lunes 25 al miércoles 27 de mayo

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se creo por el gobierno de México desde el 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas sociales a los adultos mayores.

El programa va dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad que residan en cualquier parte de la República Mexicana. Este año cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, mismo que pueden cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

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La pensión tiene como finalidad reconocer una vida entera dedicada al trabajo por parte de las mujeres, a quienes tradicionalmente y de manera desigual se les han asignado las tareas domésticas y el cuidado de la familia, labores que en muchas ocasiones no obtienen el valor que merecen.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 25 al miércoles 27 de mayo?

Los pagos de la iniciativa comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 4 de mayo de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria. Cabe señalar que este depósito corresponde al bimestre mayo junio y será el tercero en lo que va del año.

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Tomando en cuenta el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 25 al miércoles 27 de mayo serán aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

¿Cómo compruebo que ya me llegó el depósito?

Quienes cuentan con teléfonos Android o iOS pueden consultar saldos y movimientos de la pensión por medio de la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, con acceso inmediato y protección de datos.

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Las beneficiarias que optan por la atención presencial pueden verificar el saldo en los cajeros automáticos del mismo banco al introducir la tarjeta y seguir los pasos que indica el sistema. Además, el calendario oficial del programa informa a las mujeres inscritas sobre la fecha exacta de cada pago, lo que facilita la planificación y resuelve dudas sobre la disponibilidad de recursos.

Impacto social y ajustes en el programa

La Pensión Mujeres Bienestar sumó 3 millones de beneficiarias al cierre de 2025 y modifica el panorama de la protección social en México. El programa amplía la cobertura de apoyos para mujeres mayores y se consolida como uno de los principales mecanismos de inclusión social en el país.

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Ilustración de una pareja de adultos mayores sonriendo y tomados de la mano, con billetes de 1000 pesos cayendo, y los logotipos del Gobierno de México y Banco del Bienestar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en el número de derechohabientes responde a un cambio de criterio: el acceso a la pensión es automático para todas las mujeres que cumplen 65 años. Esto elimina trámites y asegura que ninguna adulta mayor quede fuera del beneficio por procesos administrativos o desconocimiento, de modo que cualquier mujer que llegue a esa edad adquiere de inmediato el derecho a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.