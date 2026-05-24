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Los mejores consejos para no dejar el gimnasio en tu primera semana

Sigue estos tips para crear adherencia en tu entrenamiento

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Varias personas entrenando en un gimnasio iluminado por el sol del atardecer a través de grandes ventanas. Se ven mancuernas, una barra y máquinas de cardio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar en el gimnasio puede parecer una tarea sencilla, pero la primera semana es clave para no abandonar el objetivo de mejorar la salud y la condición física. Muchas personas se inscriben con entusiasmo, pero los primeros días suelen ser decisivos para mantenerse constantes y no desertar.

Durante los primeros siete días, el cuerpo experimenta cambios físicos y emocionales. Es común sentir cansancio, falta de motivación o frustración al no notar avances inmediatos. La constancia se construye desde pequeños logros diarios y decisiones prácticas.

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Definir metas claras y realistas

Hombre sudoroso con camiseta clara y pantalones cortos levanta mancuernas pesadas en un gimnasio moderno. Su expresión facial muestra gran esfuerzo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un objetivo concreto ayuda a mantener el enfoque y la motivación. No es necesario buscar resultados inmediatos ni compararse con otros usuarios del gimnasio.

  • Establecer metas semanales, como asistir tres veces o mejorar la técnica en ciertos ejercicios, facilita el seguimiento del progreso.
  • Registrar cada sesión en una libreta o en el celular sirve para visualizar avances y reforzar el compromiso personal.

Elegir rutinas adecuadas para principiantes

Iniciar con ejercicios demasiado intensos puede provocar fatiga y aumentar el riesgo de lesiones. Es preferible comenzar con una rutina básica de cuerpo completo y pesos moderados.

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  • Pedir una rutina adaptada al nivel de principiante permite evitar la sobrecarga muscular.
  • Alternar ejercicios de fuerza y cardio da variedad al entrenamiento y evita el aburrimiento.

Cuidar la alimentación y el descanso

Hombre de camiseta gris y pantalones cortos haciendo curl de bíceps con una mancuerna en un banco de gimnasio. Se ven máquinas y ventanas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento en el gimnasio depende también de hábitos fuera del entrenamiento. Descuidar la alimentación o el sueño puede disminuir la energía y la motivación.

  • Ingerir alimentos ricos en proteínas y carbohidratos ayuda a la recuperación muscular.
  • Dormir al menos siete horas por noche permite al cuerpo adaptarse y mejorar el desempeño físico.
  • Hidratarse antes, durante y después del entrenamiento evita malestares y mejora la resistencia.

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