México

Estudiantes del IPN rechazan mesa de diálogo con Mario Delgado: “Queremos soluciones”

Los alumnos advierten que no liberarán las instalaciones de Canal Once sin respuestas claras y formales

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Grupo de jóvenes estudiantes con sudaderas del IPN sosteniendo banderas de México y del IPN frente a un edificio con fachada de piedra y cristal.
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional exigen resoluciones a su pliego petitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mantienen la toma del Canal Once e insisten en que no liberarán las instalaciones hasta no ver soluciones certeras al pliego petitorio de diez puntos, en el que exigen mejoras así como el aumento y democratización del Politécnico a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y otros funcionarios federales.

Luego de varios días de protestas en los espacios de Canal Once, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se presento en las instalaciones de la cadena de televisión para establecer una mesa de diálogo con los estudiantes del Politécnico Nacional, sin embargo recibió un “no” por respuesta porque los alumnos afirman que las “mesas de diálogo nunca han funcionado” y lo que reclaman es ver “resoluciones”.

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“Un procedimiento interno del canal. Queremos que el canal funcione. necesita entrar un grupo de trabajadores para que el canal siga funcionando”, dijo. En ese momento una alumna lo cuestionó: “¿Lo único que les importa es el canal?“. ”Establezcamos desde hoy una mesa permanente", sugirió Mario Delgado pero la respuesta de los estudiantes fue contundente: No habrá mesas de diálogos”.

Queremos soluciones, no mesas de diálogo, mesas de diálogo nunca han funcionado y aquí el secretario ya sabe que no ha funcionado porque aquí no se ha resuelto nada. Hemos tenido miles de mesas y nunca hemos visto resoluciones". subrayaron los alumnos: “Por eso vengo yo, para que se solucione”, mencionó Mario Delgado dando una leve esperanza a los estudiantes del Politécnico de resolver sus peticiones aunque ellos no sienten que sean su prioridad.

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Mientras no reciban una respuesta formal y por escrito del pliego petitorio, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), advierten que permanecerán en plantón y mantienen su negativa a liberar las instalaciones del Canal Once al menos hasta recibir soluciones concretas.

Estudiantes del IPN se manifiestan en Canal Once

IPN CANAL ONCE PALABRAS CLAVE: IPN; canal once
Los estudiantes del IPN exigen la renuncia de funcionarios. CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La protesta estudiantil mantiene bajo tensión a las autoridades educativas. Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), exigen una respuesta inmediata a su pliego petitorio por parte de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda. Los estudiantes, que se concentraron en el estacionamiento del canal Once, en el Casco de Santo Tomás, advirtieron que no abandonarán el lugar hasta no ver resoluciones certeras.

Además, exhortan a que la respuesta oficial se transmita en vivo por la señal del Canal Once, con el fin de hacer saber a la comunidad politécnica los términos de la negociación. La manifestación del IPN se originó luego que los estudiantes describieron como una negativa de las autoridades a recibir su pliego de demandas el martes último.

Protesta en la Secretaría de Educación Pública

Crédito: CUARTOSCURO
Crédito: CUARTOSCURO

El pasado 19 de mayo cientos de estudiantes del Politécnico Nacional se manifestaron frente a la Secretaría de Educación Pública, exigiendo a Mario Delgado la aclaración de supuestos desvíos de recursos así como la respuesta al pliego petitorio enfocado en la transparencia, incremento presupuestal y la restitución de vacantes docentes.

Los alumnos del IPN se congregaron a las afueras de la SEP, en la calle Luis González Obregón de la Ciudad de México, con la exigencia de ser atendidos directamente por Mario Delgado. Los manifestantes se negaron a dialogar con funcionarios de menor rango y condicionaron la entrega de su lista de demandas a una reunión con el secretario de Educación Pública.

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