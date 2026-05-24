EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo

Este domingo comienza luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que citó a declarar a Rubén Rocha Moya, alcalde con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios acusados de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos a cambio de sobornos.

La FGR también informó que fue citada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para declarar en calidad de testigo sobre la presencia y colaboración de agentes de la CIA en la entidad, esto tras la muerte de dos ellos en un accidente automovilístico donde también fallecieron dos elementos mexicanos.