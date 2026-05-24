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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo

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Este domingo comienza luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que citó a declarar a Rubén Rocha Moya, alcalde con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios acusados de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos a cambio de sobornos.

La FGR también informó que fue citada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para declarar en calidad de testigo sobre la presencia y colaboración de agentes de la CIA en la entidad, esto tras la muerte de dos ellos en un accidente automovilístico donde también fallecieron dos elementos mexicanos.

12:49 hsHoy

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Junto a él fueron detenidos Edgardo “N”, alias “María Félix”, segundo al mando de la misma estructura, y Ángel “N”, presunto integrante del CJNG

Es señalado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana. Crédito: FGE Veracruz
Es señalado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana. Crédito: FGE Veracruz

Abisaí “N”, alias “El Puerco”, identificado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana (CMV), también conocido como Fuerzas Especiales Grupo Sombra, fue detenido este 23 de mayo de 2026 durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Marina y autoridades estatales y ministeriales en los municipios de Coatzintla y Poza Rica, en el norte de Veracruz.

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12:45 hsHoy

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

El exedil Isidro N, conocido como “Chilo Mejía”, fue capturado por la Guardia Civil Estatal

Detienen a exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro Mejía Gómez con armamento (Guardia Civil Estatal San Luis Potosi﻿/FB)
Detienen a exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro Mejía Gómez con armamento (Guardia Civil Estatal San Luis Potosi﻿/FB)

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro N, alias “Chilo Mejía”, junto con su esposa Gabriela N, luego de ser sorprendidos en posesión de un arsenal compuesto por armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos útiles.

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