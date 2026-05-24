EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo

Este domingo comienza luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que citó a declarar a Rubén Rocha Moya, alcalde con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios acusados de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos a cambio de sobornos.
La FGR también informó que fue citada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para declarar en calidad de testigo sobre la presencia y colaboración de agentes de la CIA en la entidad, esto tras la muerte de dos ellos en un accidente automovilístico donde también fallecieron dos elementos mexicanos.
Abisaí “N”, alias “El Puerco”, identificado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana (CMV), también conocido como Fuerzas Especiales Grupo Sombra, fue detenido este 23 de mayo de 2026 durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Marina y autoridades estatales y ministeriales en los municipios de Coatzintla y Poza Rica, en el norte de Veracruz.
Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro N, alias “Chilo Mejía”, junto con su esposa Gabriela N, luego de ser sorprendidos en posesión de un arsenal compuesto por armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos útiles.