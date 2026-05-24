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Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 23 de mayo

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

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La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este sábado 23 de mayo, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

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Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: sábado 23 de mayo de 2026.

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Sorteo: 3013.

Premio mayor: 03 01 05 05 02 02 03 04.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

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