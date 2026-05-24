Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 24 de mayo

Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las siguientes horas de este domingo en Acapulco de Juárez, México.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 14%, con una nubosidad del 30%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 27 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 24%, con una nubosidad del 52%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México localizado en Guerrero, tiene un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con sensación térmica de 41 grados.

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En contraste, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

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Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

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Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

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La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

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Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.