“Va a ser un buen Mundial”: Sheinbaum descarta afectaciones por protestas en la CDMX

La mandataria hizo énfasis en la importancia de mantener canales abiertos con la ciudadanía y garantizar un entorno seguro mientras se vive la emoción futbolera.

A 59 días de la esperada inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, diversos sectores, como madres buscadoras, transportistas y maestros, han anunciado que realizarán manifestaciones el 11 de junio y en fechas previas a la justa deportiva.

Ante este contexto de movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de este lunes 13 de abril, aseguró que “no va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno”.

Recalcó su compromiso con los derechos humanos, destacando que México es un país libre y democrático en el que el derecho a la protesta y la libertad de expresión están plenamente garantizados, independientemente de la realización de eventos internacionales masivos.

Diálogo y atención ciudadana como prioridad, afirma Sheinbaum

Sobre la preocupación de que los conflictos sociales puedan escalar conforme se acerque el partido inaugural, Sheinbaum Pardo desestimó esta posibilidad basándose en la política de puertas abiertas a su gobierno:

“No se van a recrudecer; en México se garantiza la libre manifestación y se les atiende siempre”, enfatizó la presidenta.

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