¿Quién inventó el beso con lengua? La ciencia revela su verdadero origen y los detalles más impactantes sobre esta practica (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La ciencia rastrea el origen del beso con lengua hasta la antigua Mesopotamia, donde registros escritos datan de por lo menos el año 2500 a.C.

Investigadores citados por la revista Science en mayo de 2023 hallan evidencia de besos romántico-sexuales en manuscritos del sur de Asia y textos cuneiformes mesopotámicos, lo que desafía la creencia de que esta práctica surgió únicamente en la India.

El primer caso documentado refiere a deidades que se besan y mantienen relaciones sexuales, lo que sugiere que el beso como gesto íntimo es milenario.

El Día Internacional del Beso, celebrado cada 13 de abril, conmemora la importancia cultural y científica de este acto físico, de acuerdo con la cobertura de National Geographic.

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Besos documentados en la antigua Mesopotamia y Egipto

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Los estudios analizados por Science señalan que los besos en los labios aparecen en tablillas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme desde 2500 a.C., en lo que hoy es Irak y Siria.

La referencia más antigua proviene del Cilindro de Barton, donde se narra: “Con la diosa Ninhursag, tuvo relaciones sexuales. Él la besó. Él impregnó su útero con el semen de siete gemelos”. Otros textos mesopotámicos incluyen proverbios y diálogos eróticos que dan a entender que el beso era parte ordinaria de la vida cotidiana, tanto en contextos sexuales como familiares y de amistad.

En paralelo, manuscritos hallados en la región de la actual India y datados en 1500 a.C. muestran uno de los primeros registros confirmados de besos románticos entre humanos. La presencia simultánea de estas evidencias en distintas culturas sugiere que el beso no surgió en una sola sociedad, sino que fue adoptado por varios pueblos antiguos de manera independiente.

El beso: función evolutiva y presencia en primates

Los antropólogos evolutivos consideran que el beso en los labios podría haber evolucionado como un mecanismo para evaluar la idoneidad de una pareja a través de señales químicas transmitidas en la saliva o el aliento. Según National Geographic, el beso no solo fomenta el apego y facilita la excitación sexual, también cumple funciones de reconocimiento y selección biológica.

El comportamiento del beso no es exclusivo de los humanos. Chimpancés y bonobos, los parientes vivos más cercanos de la especie humana, también se besan en los labios, lo que respalda la hipótesis de que el gesto es considerablemente más antiguo que la evidencia escrita disponible.

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El beso y sus efectos en la salud

La Secretaría de Salud resalta que el beso tiene beneficios físicos y emocionales, ya que acelera la frecuencia cardiaca, mejora la circulación y estimula el sistema inmune.

La especialista María Isabel Rojo Gutiérrez, jefa de la División de Medicina del Hospital Juárez de México, explica que en un beso pueden compartirse entre ocho y 80 millones de bacterias. Aunque muchas de estas bacterias son inocuas, el intercambio estimula la producción de interleucinas, proteínas que mejoran la comunicación y regulación celular, fortaleciendo así la inmunidad.

Rojo Gutiérrez afirma: “En la saliva de dos personas que se besan se transportan bacterias no patógenas, así como algunas que sí pueden afectar al organismo, sin embargo, la mayoría de las bacterias que viven en la boca de una persona que no le provocan ningún daño tampoco afectarán a quien bese”. El beso, entonces, es una práctica con efectos positivos en distintos niveles: emocional, físico e inmunológico.

El beso en la vida cotidiana de las sociedades antiguas

Los textos privados y mitológicos de Mesopotamia muestran que besarse en los labios no se limitaba al ámbito sexual, sino que también era común en familias y amistades desde finales del tercer milenio antes de Cristo.

La escritura cuneiforme, desarrollada originalmente para la administración y la burocracia, pronto incorporó relatos mitológicos y documentos personales que atestiguan la normalización del beso en la vida cotidiana.

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La ciencia y la historia coinciden en que el beso con lengua, lejos de ser una invención reciente, tiene raíces profundas en la experiencia humana y animal. Su registro más antiguo desafía la noción de un origen único, mostrando que distintas culturas adoptaron el acto de besarse en diferentes etapas de la historia.