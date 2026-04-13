México

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 13 de abril

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Guardar
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de los combustibles en Ciudad De México, reportados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es importante mencionar que el valor de los carburantes dependen de una serie de variables, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Las tres primeras variantes las define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

Ciudad de México: ¿Cuál es el precio de la gasolina?

La gasolina regular se vende en un promedio de 23.805 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se ubica en un promedio de 28.437 pesos el litro.

Finalmente el diésel se encuentra en un promedio de 28.290 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Ciudad De México

Más Noticias

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 13 de abril

El precio de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 13 de abril

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

El sonorense señaló que Ángela ha enfrentado momentos difíciles por entregarlo todo en su relación

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

El sonorense confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar no se celebrará en mayo, como habían planeado

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Cuál es la mejor forma de incluir amaranto en tu dieta

Expertos en nutrición aconsejan consumir amaranto regularmente y en distintas presentaciones para aprovechar al máximo sus beneficios

Cuál es la mejor forma de incluir amaranto en tu dieta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas