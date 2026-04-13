Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del domingo 12 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:40

Estado: Demorado

Vuelo: Y4490

Destino: Los Mochis

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1100

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4740

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:55

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:00

Estado: Cancelado

Vuelo: UA2252

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 12:50

Estado: Demorado

Vuelo: CM121

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 13:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:45

Estatus: Demorado

Vuelo: AM248

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:05

Estado: Demorado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM5

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

