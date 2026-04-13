México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 13 de abril

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)
El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber si ya recibiste el depósito de abril

El monto de la beca para secundaria es de mil 900 pesos por familia y se entrega cada dos meses

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber si ya recibiste el depósito de abril

Préstamo para pensionados del IMSS 2026: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

Descubre los pasos para acceder al financiamiento cuidando tus datos y agilizando el trámite desde casa

Préstamo para pensionados del IMSS 2026: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 13 de abril

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 13 de abril

CURP biométrica: paso a paso para obtenerla en CDMX

El nuevo sistema utiliza tecnologías avanzadas para verificar la identidad, aumentar la seguridad y reducir fraudes, con la promesa de agilizar trámites oficiales

CURP biométrica: paso a paso para obtenerla en CDMX

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de abril: se reporta alta afluencia en línea 3 y 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de abril: se reporta alta afluencia en línea 3 y 9
MÁS NOTICIAS

NARCO

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

ENTRETENIMIENTO

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas