México

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 13 de abril

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

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La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México lanzó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Tras publicar la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

Aquí está el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 13 de abril.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Buena", lo que significa un riesgo "Bajo" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.

Esto debe ser considerado por todos los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 0 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "no necesita protección" si se va a estar al aire libre.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

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