Ceci Flores acusa al gobierno de “esconderse atrás de protocolos” ante crisis de desapariciones en México: “Nosotras no paramos”

Ceci Flores reprochó el protocolo de las autoridades para la búsqueda de desaparecidos. | X- Ceci Flores

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, arremetió en contra de las autoridades y el gobierno de México, actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de “esconderse” detrás de procesos burocráticos ante los casos de desaparciones de personas en el país.

En su cuenta de X, la activista comparó a las madres buscadoras con las autoridades, al afirmar que ellas avanzan solas y “no tienen descanso”, mientras que quienes deberían estar a cargo de esta labor “se esconden detrás de papeles y protocolos”.

“No solo cargamos herramientas…cargamos el abandono. Entre tierra y silencio, avanzamos solas,mientras quienes deberían buscarlos se esconden detrás de papeles y protocolos.

“Nosotras no tenemos descanso,porque el amor no se archiva,no se aplaza,no se olvida. Y aunque el peso sea enorme…seguimos.Porque alguien tiene que encontrarlos", escribió en la red social.

Esto en el contexto de que el 2 de marzo pasado, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General intervenir en la crisis de desapariciones en México.

En un comunicado, el CED acusó que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, resultado de ataques generalizados o sistemáticos en distintas regiones del país.

Aunque el Gobierno mexicano sostiene que la mayoría de los casos son responsabilidad de grupos criminales y no de autoridades estatales, el Comité resaltó que se han documentado casos con participación directa, apoyo o tolerancia de funcionarios públicos.

Reporta hallazgo de restos humanos en Hermosillo

Ceci Flores reportó el hallazgo de una persona sin vida en Hermosillo, Sonora, el cual incluso ya fue reconocido por sus familiares.

“Se localiza una persona sin vida en la mesa del seri en Hermosillo Sonora gracias a un llamado al 911 las autoridades llegan al lugar y llevan el cuerpo a SEMEFO donde ya fue identificado por la familia es lo que pedimos a las personas que se encargan de llevarse a nuestros hijos que nos los dejen en un lugar donde los podamos encontrar que no los desaparezcan”, escribió en su cuenta de X.

En una segunda publicación, informó sobre el hallazgo de osamentas en la carretera 26, en la misma ciudad.

“Seguimos localizando cuerpos ya en osamenta en la carretera 26 en Hermosillo Sonora le hemos llamado la carretera de la muerte por los cientos de personas que se han localizado en ese lugar agradecemos a quien pierde el miedo y hace sus llamadas anónimas y nos ayudan a traer paz a más familias”, mencionó.