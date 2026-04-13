México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cancún

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este lunes en Cancún, México.

La probabilidad de lluvia para este lunes en Cancún es de 55% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 58% en el transcurso del día y del 8% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 10.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

Pese a que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más abundantes en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Frente frío 44 y onda de calor provocarán clima extremo este lunes 13 de abril

El país enfrentará lluvias, altas temperaturas de hasta 45 grados y riesgo de torbellinos en estados del norte

Frente frío 44 y onda de calor provocarán clima extremo este lunes 13 de abril

¿Cuál es la temperatura promedio en Tijuana?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cuál es la temperatura promedio en Tijuana?

México: las predicciones del tiempo para Ciudad de México este 13 de abril

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo para Ciudad de México este 13 de abril

Clima hoy en México: temperaturas para Guadalajara este 13 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas para Guadalajara este 13 de abril

Clima en México: la previsión meteorológica para Mérida este 13 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: la previsión meteorológica para Mérida este 13 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

DEPORTES

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF