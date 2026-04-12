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Temblor hoy 12 de abril en México: reportan dos sismos de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

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alerta sísmica. (Foto: Infobae)
alerta sísmica. (Foto: Infobae)

En pocas líneas:

    21:26 hsHoy

    El Servicio Sismológico Nacional informó que la madrugada de este 12 de abril se registró un sismo de magnitud 3.6, con epicentro a 22 kilómetros al sureste de Tonalá, Chiapas.

    El movimiento telúrico ocurrió a las 04:40:07 horas, con una profundidad de 99.9 kilómetros.

    21:21 hsHoy

    interacción permanente entre las placas tectónicas de Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos convierte a México en una región de elevada sismicidad.

    El país se encuentra en una zona sísmica porque su territorio descansa sobre estas cinco placas tectónicas.

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