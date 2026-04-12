Temblor hoy 12 de abril en México: reportan dos sismos de magnitud 4.0 en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional informó que la madrugada de este 12 de abril se registró un sismo de magnitud 3.6, con epicentro a 22 kilómetros al sureste de Tonalá, Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 04:40:07 horas, con una profundidad de 99.9 kilómetros.
interacción permanente entre las placas tectónicas de Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos convierte a México en una región de elevada sismicidad.
El país se encuentra en una zona sísmica porque su territorio descansa sobre estas cinco placas tectónicas.