Temblor hoy 12 de abril en México: reportan dos sismos de magnitud 4.0 en Guerrero

El país se encuentra en una zona sísmica porque su territorio descansa sobre estas cinco placas tectónicas.

interacción permanente entre las placas tectónicas de Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos convierte a México en una región de elevada sismicidad.

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:40:07 horas, con una profundidad de 99.9 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional informó que la madrugada de este 12 de abril se registró un sismo de magnitud 3.6, con epicentro a 22 kilómetros al sureste de Tonalá, Chiapas.

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