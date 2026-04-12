Emiliano Aguilar lleva a otro nivel su guerra con Nodal: “Tengo un video que destruye tu carrera, perro”

Emiliano Aguilar criticó el videoclip del más reciente sencillo de su cuñado (Instagram)

El rapero Emiliano Aguilar elevó las tensiones en su conflicto personal con su cuñado Christian Nodal. Un día después de recurrir a sus cuentas oficiales para repudiarlo por presuntamente faltarle al respeto a Ángela Aguilar y Cazzu, en una transmisión en vivo amenazó con difundir un video que arruinará la carrera del artista sonorense.

Así comenzó su más reciente guerra

“Un vals”, nuevo sencillo de Nodal, domina la conversación en plataformas digitales debido a la inclusión de la modelo Dagna Kills, cuyos rasgos físicos e imagen evocan a Ángela Aguilar y Cazzu.

Mientras el cantautor tomó distancia de señalamientos de haber tomado la decisión conscientemente para enviar un mensaje, Emiliano Aguilar criticó duramente a Nodal ante lo que definió como una “falta de respeto” hacia su esposa y la madre de su hija.

“Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando esas dos personas (...) estás bien zafado, carnal. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es (una) falta de respeto. O sea, no que me importe tanto, ¿verdad? Pero es una falta de respeto hacia mi hermana y lo que sí me importa es a Cazzu. O sea, es una falta de respeto, carnal. O sea, ¿cómo le vas a tirar a una morra?"

Emiliano Aguilar expone llamadas de Nodal y amaga con difundir video

En un video publicado inicialmente como una transmisión en vivo, Emiliano Aguilar extendió su análisis del videoclip. Desde su visión, externó que cabría preguntarse qué mensaje intentaba dar Nodal.

No obstante, cerró la transmisión cuestionándose si el video también podría ser una indirecta hacia él. Ante la posibilidad, Emiliano fue frontal y lanzó una velada amenaza.

“¿Nos querías decir algo, carnal? O me lo quieres decir en un ring royal, perro. Tú contra mí. No creo que te animes, perro. Pero, sí, carnal, aquí andamos, perro. Yo tengo un video, carnal, que te destruye toda tu carrera, güey".

Durante una transmisión en vivo, Emiliano Aguilar amenazó a Nodal con difundir un video que arruinaría su carrera.

Otro aspecto clave en el mensaje de Emiliano Aguilar fue que confirmó su enemistad con Christian Nodal, a quien acusó de hacerle llamadas intimidatorias.

“Ten huevos. No me marques a las 3:40 bien pedo, pend***. Tengo un video, y si quieres saber cuál es ese video, contéstame”, zanjó.

A mediados de 2025, Emiliano Aguilar difundió capturas de pantalla de conversaciones sostenidas presuntamente con Nodal, en las que el cantante sostiene que su hermana Ángela Aguilar apoya económicamente a su pareja debido a que es incapaz de solventar los gastos de sus hijas.

La reacción de Nodal

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Emiliano Aguilar. Su más reciente interacción se concentró en la controversia en torno al videoclip de su sencillo.

En un tono sutil, el sonorense negó las versiones de que el concepto visual haya sido planeado: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió.

Emiliano Aguilar criticó en redes sociales el video "Vals" de Christian Nodal, protagonizado por Dagna Kills, debido al parecido de la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

Por su parte, Juan Barbazán, director a cargo del video, asumió la responsabilidad por la selección del elenco: “El casting fue seleccionado por parte nuestra, de la productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir, y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos. En este caso, la elección fue mía por parte de dirección y de la gente de producción que trabaja con nosotros”, declaró al matutino Sale el Sol.