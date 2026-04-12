México

¿Cuánto cuesta el gas LP? Estos son los precios del 12 al 18 de abril de 2026

Las nuevas tarifas semanales muestran variaciones entre estados y refuerzan la vigilancia para proteger el gasto doméstico

Guardar
FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
La actualización semanal del precio del gas LP en México garantiza transparencia y permite a los consumidores consultar tarifas vigentes por localidad. - (RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades federales invitan a la población a revisar el portal del Gobierno de México para conocer los límites vigentes del gas LP en cada zona del país. Esta actualización, correspondiente del 12 al 18 de abril de 2026, permite a los usuarios verificar cuánto deben pagar según su localidad.

Los datos más recientes evidencian diferencias importantes entre regiones. Estas variaciones responden a factores logísticos, de distribución y costos operativos, lo que explica por qué el precio no es uniforme en todo el territorio nacional.

Consultar esta información no solo ayuda a evitar cobros indebidos, sino que también fomenta una mayor transparencia en el mercado energético, donde los consumidores tienen un papel cada vez más activo.

Precios máximos vigentes del 12 al 18 de abril de 2026

vendedores de gas LP
El portal oficial del Gobierno de México informa los límites máximos del gas LP para cada región entre el 12 y el 18 de abril de 2026. - (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Precios del gas LP en algunas regiones del país, tomando en cuenta el - Precio por kilogramo con IVA y el - Precio por litro con IVA.

  • Aguascalientes – Asientos – $19.75 – $10.67
  • Aguascalientes – El Llano – $19.75 – $10.67
  • Aguascalientes – Jesús María – $19.75 – $10.67
  • Zacatecas – Santa María de la Paz – $20.19 – $10.90
  • Zacatecas – Tabasco – $20.19 – $10.90
  • Querétaro – San Juan del Río – $19.09 – $10.31
  • Querétaro – Tequisquiapan – $19.09 – $10.31
  • Querétaro – Tolimán – $19.09 – $10.31
  • Sinaloa – San Ignacio – $21.19 – $11.44
  • Sinaloa – Concordia – $20.07 – $10.84
  • Yucatán – Acanceh – $19.66 – $10.62
  • Yucatán – Akil – $19.66 – $10.62
  • Oaxaca – San Juan Bautista Valle Nacional – $19.76 – $10.67
  • Oaxaca – San Juan Coatzóspam – $19.76 – $10.67
  • Baja California Sur - La Paz - $21.62 - $11.68
  • Baja California Sur - Los Cabos - $22.31 - $12.05
  • Baja California Sur Loreto - $22.36 - $12.07

Regulación y herramientas para los consumidores

Las variaciones en el precio del gas LP entre estados como Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa reflejan diferencias logísticas y operativas del mercado energético. - ( RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)
Las variaciones en el precio del gas LP entre estados como Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa reflejan diferencias logísticas y operativas del mercado energético. - ( RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

El establecimiento de tarifas máximas forma parte de una estrategia para equilibrar el mercado y evitar abusos. Con estos límites, se busca proteger tanto a quienes compran como a quienes venden, reduciendo prácticas irregulares en la distribución.

Además, existen plataformas digitales oficiales que permiten a los ciudadanos verificar precios y reportar anomalías. Este mecanismo fortalece la supervisión social y promueve que los distribuidores cumplan con las disposiciones vigentes.

La actualización semanal también incentiva mejoras en el servicio, ya que obliga a las empresas a mantenerse dentro de los márgenes establecidos y a competir en condiciones más justas.

Impacto en la economía familiar y control del mercado

vendedores de gas LP
La regulación del gas LP ayuda a mantener la estabilidad de los gastos básicos y previene la especulación en la cadena de suministro nacional. - (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El control de tarifas incide directamente en el bolsillo de millones de hogares, ya que el gas LP es esencial para cocinar y otras actividades diarias. Al evitar incrementos excesivos, se contribuye a mantener estabilidad en los gastos básicos.

Esta política también busca frenar aumentos injustificados en momentos de alta demanda y reducir la especulación dentro de la cadena de suministro, garantizando así un acceso continuo y más equitativo a este energético indispensable en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Precio del gasGas LPmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Un encuentro inesperado convirtió un viaje común en tendencia viral y desató euforia entre fans

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Qué tipo de salchicha es más saludable para las personas que viven con el padecimiento de hígado graso

El consumo de embutidos representa un desafío para quienes viven con esta afección medica

Qué tipo de salchicha es más saludable para las personas que viven con el padecimiento de hígado graso

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

Una charla en torno a microinfidelidades derivó en una intensa discusión entre los presentadores que se volvió tendencia

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

Revelan molestia en los jugadores de Cruz Azul por el servicio en el Estadio Banorte tras empatar con el América

La Máquina y el equipo azulcrema empataron 1 a 1 en lo que fue una edición más del Clásico Joven

Revelan molestia en los jugadores de Cruz Azul por el servicio en el Estadio Banorte tras empatar con el América

Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril

El programa tuvo un cambio de dinámica y se jugaron tres supervivencias en la semana

Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

Frenan envío a EEUU de familiares de Iván Archivaldo Guzmán: juez bloquea su extradición o expulsión

ENTRETENIMIENTO

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril

Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

¿Qué le pasó a Linet Puente? Cirugía de reducción de busto se extendió 7 horas por complicaciones

DEPORTES

¡Bombazo en la Liga Mexicana de Beisbol! Ex campeón de Serie Mundial se convierte en nuevo refuerzo de los Toros de Tijuana

¡Bombazo en la Liga Mexicana de Beisbol! Ex campeón de Serie Mundial se convierte en nuevo refuerzo de los Toros de Tijuana

Revelan molestia en los jugadores de Cruz Azul por el servicio en el Estadio Banorte tras empatar con el América

Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

Dafne Quintero se despide de la Copa del Mundo de Tiro con Arco tras finalizar en la cuarta posición

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos