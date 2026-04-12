¿Cuánto cuesta el gas LP? Estos son los precios del 12 al 18 de abril de 2026

La actualización semanal del precio del gas LP en México garantiza transparencia y permite a los consumidores consultar tarifas vigentes por localidad. - (RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades federales invitan a la población a revisar el portal del Gobierno de México para conocer los límites vigentes del gas LP en cada zona del país. Esta actualización, correspondiente del 12 al 18 de abril de 2026, permite a los usuarios verificar cuánto deben pagar según su localidad.

Los datos más recientes evidencian diferencias importantes entre regiones. Estas variaciones responden a factores logísticos, de distribución y costos operativos, lo que explica por qué el precio no es uniforme en todo el territorio nacional.

Consultar esta información no solo ayuda a evitar cobros indebidos, sino que también fomenta una mayor transparencia en el mercado energético, donde los consumidores tienen un papel cada vez más activo.

Precios máximos vigentes del 12 al 18 de abril de 2026

El portal oficial del Gobierno de México informa los límites máximos del gas LP para cada región entre el 12 y el 18 de abril de 2026. - (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Precios del gas LP en algunas regiones del país, tomando en cuenta el - Precio por kilogramo con IVA y el - Precio por litro con IVA.

Aguascalientes – Asientos – $19.75 – $10.67

Aguascalientes – El Llano – $19.75 – $10.67

Aguascalientes – Jesús María – $19.75 – $10.67

Zacatecas – Santa María de la Paz – $20.19 – $10.90

Zacatecas – Tabasco – $20.19 – $10.90

Querétaro – San Juan del Río – $19.09 – $10.31

Querétaro – Tequisquiapan – $19.09 – $10.31

Querétaro – Tolimán – $19.09 – $10.31

Sinaloa – San Ignacio – $21.19 – $11.44

Sinaloa – Concordia – $20.07 – $10.84

Yucatán – Acanceh – $19.66 – $10.62

Yucatán – Akil – $19.66 – $10.62

Oaxaca – San Juan Bautista Valle Nacional – $19.76 – $10.67

Oaxaca – San Juan Coatzóspam – $19.76 – $10.67

Baja California Sur - La Paz - $21.62 - $11.68

Baja California Sur - Los Cabos - $22.31 - $12.05

Baja California Sur Loreto - $22.36 - $12.07

Regulación y herramientas para los consumidores

Las variaciones en el precio del gas LP entre estados como Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa reflejan diferencias logísticas y operativas del mercado energético. - ( RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

El establecimiento de tarifas máximas forma parte de una estrategia para equilibrar el mercado y evitar abusos. Con estos límites, se busca proteger tanto a quienes compran como a quienes venden, reduciendo prácticas irregulares en la distribución.

Además, existen plataformas digitales oficiales que permiten a los ciudadanos verificar precios y reportar anomalías. Este mecanismo fortalece la supervisión social y promueve que los distribuidores cumplan con las disposiciones vigentes.

La actualización semanal también incentiva mejoras en el servicio, ya que obliga a las empresas a mantenerse dentro de los márgenes establecidos y a competir en condiciones más justas.

Impacto en la economía familiar y control del mercado

La regulación del gas LP ayuda a mantener la estabilidad de los gastos básicos y previene la especulación en la cadena de suministro nacional. - (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El control de tarifas incide directamente en el bolsillo de millones de hogares, ya que el gas LP es esencial para cocinar y otras actividades diarias. Al evitar incrementos excesivos, se contribuye a mantener estabilidad en los gastos básicos.

Esta política también busca frenar aumentos injustificados en momentos de alta demanda y reducir la especulación dentro de la cadena de suministro, garantizando así un acceso continuo y más equitativo a este energético indispensable en la vida cotidiana.