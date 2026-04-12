México

¿Cómo estará el clima en Santiago Ixcuintla?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este domingo en Santiago Ixcuintla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 36 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 15 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Culiacán Rosales este 12 de abril

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Culiacán Rosales este 12 de abril

Por qué el salmón es una de las mejores proteínas que hay en los alimentos

Este pescado sobresale como una de las fuentes de proteína más completas y saludables

Por qué el salmón es una de las mejores proteínas que hay en los alimentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

ENTRETENIMIENTO

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

DEPORTES

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana