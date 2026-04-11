México

¿Qué hacer si mi banco me acosa? Condusef castiga a entidades financieras por hostigamiento a clientes

La Suprema Corte le otorgó facultades para que sancione a quien acose por cobranza

Guardar
La Condusef cuenta con la posibilidad de imponer multas a entidades bancarias
La Condusef cuenta con la posibilidad de imponer multas a entidades bancarias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con la facultad para multar y castigar a las entidades bancarias que acosen a sus clientes a través de la cobranza.

Gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Condusef, el organismo encargado de proteger los derechos de los usuarios que sean clientes de cualquier banco o servicio financiero, podrá regular también los mecanismo de cobranza de estos.

La prácticas mediante las cuales las entidades bancarias realizan sus cobros, que puede ser a través de llamadas o de visitar los hogares, suele ser una de las acciones más invasivas y acosadoras que pueden vivir las personas.

Muchas de estas acciones los bancos las realizan a través de empresas externas, dedicadas especialmente a la cobranza, por ello em muchas ocasiones se eximen de la responsabilidad de lo que pueda ocasionar en las personas el hostigamiento que estas empresas realizan.

A raíz de este problema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que estas prácticas vulnera los derechos de los usuarios, por ello, reafirmó cuáles son las reglas para que los bancos transparenten sus acciones, rindan cuentas y, en caso de ser necesario, reporten a las empresas de cobranza.

Una norma interna obliga a evaluar los riesgos y asegurar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades
El criterio de la Suprema Corte fortalece la protección al consumidor financiero y otorga mayor certeza jurídica. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Qué establece la Suprema Corte

El Máximo Tribunal resolvió un amparo en revisión promovido por una entidad financiera que fue sancionada por la Condusef, debido a que no presentó, durante 2023, los informes mensuales sobre quejas relacionadas con los despachos de cobranza que contrata, a través del Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

La entidad argumentó que las disposiciones no eran claras respecto de quiénes están obligados a rendir esta información, así como que no existían límites temporales para que la autoridad impusiera sanciones. Sin embargo, la SCJN concluyó que el marco normativo es claro y coherente, ya que define con precisión las obligaciones de las entidades financieras.

¿Cuáles son las obligaciones que tienen los bancos ante la Condusef y cuáles son las sanciones?

Los bancos, que utilizan empresas externas para realizar las cobranzas, deben rendir cuentas claras y transparentes de sus acciones, así como reportar cualquier queja que sea interpuesta.

Entres sus principales obligaciones se encuentra:

  • El registro ante el REDECO
  • La obligación de informar cuando no se cuente con despachos de cobranza
  • La presentación de informes mensuales de quejas

Por su parte, la Condusef cuenta con la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento.

El fallo señala que la autoridad puede sancionar por la omisión en la entrega de los reportes mensuales sobre quejas vinculadas con despachos de cobranza.

En este contexto, la automatización de cobranzas ayuda a reducir la morosidad y optimiza la gestión financiera.
La prácticas mediante las cuales las entidades bancarias realizan sus cobros, suele ser una de las acciones más invasivas y acosadoras que pueden vivir las personas. Foto: visualesIA Infobae Perú

Puntos clave de la resolución de la Suprema Corte

  • Las entidades financieras no pueden deslindarse argumentando que las acciones fueron realizadas por despachos externos de cobranza.
  • Los bancos son responsables directos por las conductas de los despachos que actúan en su nombre.
  • El criterio de la Suprema Corte fortalece la protección al consumidor financiero y otorga mayor certeza jurídica.
  • La Condusef está facultada para actuar con firmeza ante abusos, sin rebasar sus atribuciones legales.
  • Las facultades de la Condusef buscan equilibrar la relación entre bancos y usuarios, caracterizada por una histórica asimetría de poder.

Temas Relacionados

Suprema CorteCondusefSCJNbancosmexico-noticias

Más Noticias

Criar sin violencia también es una decisión alimentaria

A nivel global, se matan más de 80 mil millones de animales terrestres al año para alimentación

Criar sin violencia también es una decisión alimentaria

Choque de tráiler contra autos y deja como saldo dos personas muertas en Calzada Ignacio Zaragoza

El conductor fue detenido por policías de la CDMX tras intentar huir

Choque de tráiler contra autos y deja como saldo dos personas muertas en Calzada Ignacio Zaragoza

La guerra que llegó por el gas: Oriente Medio, América Latina y la nueva n vulnerabilidad de México

Está en juego el petróleo, el gas, los fletes, la inflación esperada y la volatilidad financiera

La guerra que llegó por el gas: Oriente Medio, América Latina y la nueva n vulnerabilidad de México

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas que suman 26 millones de dólares por información que lleve al arresto de cinco líderes de Cárteles Unidos, organización criminal con fuerte presencia en Michoacán

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca

América dio a conocer precios más accesibles para el duelo ante Nashville en Concachampions

Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Policías irrumpen domicilio en Mexicali donde presuntamente se resguardaba líder de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

A un año del hallazgo, autoridades y colectivos regresan al Rancho Izaguirre por nuevos indicios

ENTRETENIMIENTO

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

Reportan que Kimberly Loaiza habría llegado a Mazatlán para ver a su mamá hospitalizada

Así respondió la nieta de Chespirito cuando le preguntaron si estaría en una bioserie de su abuelo

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Julio Preciado admite que su neumonía fue consecuencia de un suero que se aplicó: “Mi culpa”

DEPORTES

Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca

Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca

Hechicero impone su ley en la Arena México y avanza a la gran final por el Campeonato Universal del CMLL 2026

Liverpool vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

Así fue el primer home run del mexicano Brandon Valenzuela con los Toronto Blue Jays

AEW Dynasty 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México