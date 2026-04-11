México

Pedro Trueba nos cuenta de “Transitar la imagen, de la forma al espacio”, exposición que celebra 35 años de carrera en el arte

La muestra se encuentra actualmente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, alma máter del realizador

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(cortesía)
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La exposición “Transitar la imagen, de la forma al espacio se encuentra actualmente en exhibición en la Galería María Luisa Dehesa de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esta muestra, inaugurada el 19 de marzo, permanecerá abierta al público hasta el 27 de junio. La galería, es el espacio donde el maestro Pedro Trueba, arquitecto, pintor y escultor, celebra sus treinta y cinco años de trayectoria artística.

En entrevista con Infobae México, Pedro Trueba compartió su experiencia sobre la evolución de su carrera, desde sus primeros conocimientos y exposiciones a inicios de los años noventa, hasta su desarrollo internacional y su regreso a la Facultad de Arquitectura. Tras varios años exponiendo en el extranjero, en ciudades como Dallas, San Francisco, Dublín, Kansas City y Miami, el artista regresa a México con la intención de acercar su obra, especialmente, a la comunidad universitaria.

Infobae México platicó con el artista a propósito de su exposición " Transitar la imagen, de la forma al espacio". (Infobae México)

El currículo de Pedro Trueba incluye más de cien exposiciones nacionales y más de treinta exposiciones internacionales. Su obra ha estado presente en foros de relevancia internacional, como la ONU en Ginebra, y ha sido exhibida en Europa, Medio Oriente y Oceanía. El artista ha producido más de nueve mil obras a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más destacados figuran la “Cúpula Transformación”, realizada para la CISS (Conferencia Interamericana de Seguridad Social), y el mural “Los valores de la Constitución” en el Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados.

La muestra Transitar la imagen: de la forma al espacio fue curada de manera conjunta entre el propio artista y el personal de la Facultad de Arquitectura. La selección incluye cincuenta piezas que abordan temáticas arquitectónicas, abstractas y conceptuales, ejecutadas en diversas técnicas como óleo, acrílico, técnicas mixtas y acuarela.

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