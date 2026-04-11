Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este viernes.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AA379
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AA264
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 11:00
Estado: Demorado
Vuelo: UA1091
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 11:35
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:45
Estado: Demorado
Vuelo: AA250
Destino: Chicago
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:10
Estatus: Demorado
Vuelo: UA474
Destino: Chicago
Aerolínea: United Airlines
Hora: 14:10
Estado: Demorado
Vuelo: AM182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:05
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4282
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:05
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4242
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 17:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:15
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1126
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 17:45
Estado: Demorado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 17:45
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM166
Destino: Culiacan
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:45
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.