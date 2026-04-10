Princesa de Japón podría acudir a partidos del Mundial 2026 en Monterrey, gobierno alista protocolos para invitados oficiales

Princesa de Japón, Hisako de Takamado. (Instagram/@the_royal_watcher)

Gabriela Cuevas Barrón, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026 informó sobre las posibles figuras políticas que estarán presentes en la Copa del Mundo celebrada en México.

Durante la mañanera de este 10 de abril en Palacio Nacional, la funcionaria dio a conocer que “se giraron invitaciones a todos los jefes de Estado y de gobierno para que puedan asistir a la inauguración aquí en México. Ahora se está enviando por parte de la FIFA una carta invitación, no específicamente al partido inaugural, sino también a partidos donde estarán jugando las distintas selecciones”.

Debido a lo anterior, comunicó que hasta el momento no se cuenta con una lista de confirmaciones, pero existe una gran posibilidad de que el país reciba a la princesa de Japón tras su reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Especulamos que podría venir la princesa de Japón, Hisako de Takamado, quien acude a los temas de fútbol, acompañando a su selección. Tradicionalmente hace estas visitas, entonces suponemos que puede ser que visite la ciudad de Monterrey”, señaló Cuevas Barrón.

Por otro lado, indicó que existe cierto interés por parte de la embajada de Sudáfrica en México, debido a que el partido inaugural es entre ambos países.

Samuel García y la realeza de Japón. (X)

Reunión entre la princesa de Japón y Samuel García

La relación entre Nuevo León y Japón se fortaleció cuando el gobernador Samuel García realizó una visita diplomática a Tokio. Durante su estancia, presentó personalmente una invitación a la princesa Hisako de Takamado para asistir al partido número mil en la historia de la FIFA, que se celebrará el 20 de junio en Monterrey, enfrentando a su selección contra Túnez.

La invitación cobra especial relevancia porque la princesa japonesa mantiene un largo vínculo con el fútbol, habiendo ocupado posiciones honorarias dentro de la Federación de su país.

Por otro lado, la gira del gobernador no se limitó al protocolo diplomático. García también visitó el Estadio Ajinomoto, sede del FC Tokyo, para observar los estándares internacionales que espera replicar en el estado durante el evento deportivo.

Además, aprovechó para presentar a los habitantes de Nuevo León el sistema de monorriel de la ciudad asiática, que sirve como inspiración para el proyecto de transporte ,mexicano.

Con estas acciones, busca posicionarse como anfitrión de primer nivel y combinar deporte, diplomacia y modernidad en el contexto de la Copa Mundial 2026. La posible presencia real japonesa daría aún mayor proyección internacional al evento.