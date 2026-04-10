México

Princesa de Japón podría acudir a partidos del Mundial 2026 en Monterrey, gobierno alista protocolos para invitados oficiales

Gabriela Cuevas Barrón indicó que existe cierto interés por parte de la embajada de Sudáfrica en México para asistir al partido inaugural

Guardar
Princesa de Japón
Princesa de Japón, Hisako de Takamado. (Instagram/@the_royal_watcher)

Gabriela Cuevas Barrón, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026 informó sobre las posibles figuras políticas que estarán presentes en la Copa del Mundo celebrada en México.

Durante la mañanera de este 10 de abril en Palacio Nacional, la funcionaria dio a conocer que “se giraron invitaciones a todos los jefes de Estado y de gobierno para que puedan asistir a la inauguración aquí en México. Ahora se está enviando por parte de la FIFA una carta invitación, no específicamente al partido inaugural, sino también a partidos donde estarán jugando las distintas selecciones”.

Debido a lo anterior, comunicó que hasta el momento no se cuenta con una lista de confirmaciones, pero existe una gran posibilidad de que el país reciba a la princesa de Japón tras su reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Especulamos que podría venir la princesa de Japón, Hisako de Takamado, quien acude a los temas de fútbol, acompañando a su selección. Tradicionalmente hace estas visitas, entonces suponemos que puede ser que visite la ciudad de Monterrey”, señaló Cuevas Barrón.

Por otro lado, indicó que existe cierto interés por parte de la embajada de Sudáfrica en México, debido a que el partido inaugural es entre ambos países.

Samuel García y la realeza de Japón. (X)
Samuel García y la realeza de Japón. (X)

Reunión entre la princesa de Japón y Samuel García

La relación entre Nuevo León y Japón se fortaleció cuando el gobernador Samuel García realizó una visita diplomática a Tokio. Durante su estancia, presentó personalmente una invitación a la princesa Hisako de Takamado para asistir al partido número mil en la historia de la FIFA, que se celebrará el 20 de junio en Monterrey, enfrentando a su selección contra Túnez.

La invitación cobra especial relevancia porque la princesa japonesa mantiene un largo vínculo con el fútbol, habiendo ocupado posiciones honorarias dentro de la Federación de su país.

Por otro lado, la gira del gobernador no se limitó al protocolo diplomático. García también visitó el Estadio Ajinomoto, sede del FC Tokyo, para observar los estándares internacionales que espera replicar en el estado durante el evento deportivo.

Además, aprovechó para presentar a los habitantes de Nuevo León el sistema de monorriel de la ciudad asiática, que sirve como inspiración para el proyecto de transporte ,mexicano.

Con estas acciones, busca posicionarse como anfitrión de primer nivel y combinar deporte, diplomacia y modernidad en el contexto de la Copa Mundial 2026. La posible presencia real japonesa daría aún mayor proyección internacional al evento.

Temas Relacionados

Mundial 2026JapónMonterreyLa MañaneraFIFAmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Los Viagras son un grupo delictivo que nació como una organización de autodefensas

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 10 de abril

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 10 de abril

Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán con dos disparos: UNAM exige justicia

Se cree que Joel Ulises Cristóbal Castillo murió luego de recibir disparos durante un presunto asalto en la calle Narciso Mendoza, en el pueblo de San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, el jueves alrededor de las 14 hrs.

Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán con dos disparos: UNAM exige justicia

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se reabre circulación en carretera Tuxpan-Tampico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vías de comunicación del país

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se reabre circulación en carretera Tuxpan-Tampico

Si ganas 10 mil pesos al mes, este es el monto máximo que el Infonavit te presta para tu casa este 2026

La institución reveló los detalles para que miles de mexicanos puedan acceder a una vivienda digna con sus créditos

Si ganas 10 mil pesos al mes, este es el monto máximo que el Infonavit te presta para tu casa este 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Sheinbaum confirma que hay ‘ficha roja’ en la Interpol para detener a Silvano Aureoles que huyó del país con ayuda del CJNG

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Caos en penal de Tijuana habría iniciado por agresión de custodio a un interno: más de 300 elementos de seguridad se movilizaron

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 10 de abril: muere alumno de la FES Cuautitlán, UNAM condena el hecho

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar responde a críticas por su devoción a la Santa Muerte: “Yo respeto las creencias de todos”

Emiliano Aguilar responde a críticas por su devoción a la Santa Muerte: “Yo respeto las creencias de todos”

¿Habrá canción juntos? Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo tras reunirse con ella

Letra completa de ‘Un Vals’ de Christian Nodal: aquí lo que dice la nueva canción

Malcolm el de en medio: quién es el hermano que se integra a la familia en la nueva temporada

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

DEPORTES

Pimpinela Escarlata se une a WWE y enciende WrestleMania 42

Pimpinela Escarlata se une a WWE y enciende WrestleMania 42

‘Gato’ Ortiz lamenta no ser elegido como uno de los árbitros para el Mundial 2026: “Aún no hemos llegado”

Faitelson explota por críticas a Katia Itzel tras ir al Mundial 2026 y manda mensaje a detractores machistas

Gobierno y empresa cervecera regalan 500 boletos para el Mundial 2026 en México: estos son los requisitos

Histórico jugador del América elogia al rebaño: “Chivas es el mejor equipo que juega en México”