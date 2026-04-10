Mercado de centenarios de oro y onzas de plata del 10 de abril: lo que necesita saber

El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más usadas es la compra de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente aumenta con el tiempo.

El costo de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su valor.

Es por eso que si se tiene en mente adquirir, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su valor. Estos son los de este viernes 10 de abril.

Oro y plata

Varios bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.292 pesos en compra y 1.472 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 89.400 pesos en compra y 102.400 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 89.503 pesos en compra y 111.600 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.933 pesos en compra y 22.359 pesos en venta

Azteca de oro: 35.866 pesos la compra y 44.718 pesos la venta

Onza de Plata: 1661.25 pesos la venta y 1150.45 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 108.486 pesos la venta

Onza de plata: 1605 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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