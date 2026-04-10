México

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 10 de abril

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos auto o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de las gasolinas son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tráfico en las calles de Ciudad de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

Por todo lo antes dicho, es importante mantenerse actualizado sobre los costos de los combustibles para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados del combustible por estados y ciudades. Aquí están los de este 10 de abril en Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?

El precio de la gasolina regular este día está en 23.808 pesos el litro en promedio.

Mientras que el costo de la gasolina premium de hoy se ubica en 28.432 pesos el litro en promedio.

En cuanto al valor del diésel está en 28.400 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Ciudad De México

Más Noticias

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Nuevo León: el precio de la gasolina este 10 de abril

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Nuevo León: el precio de la gasolina este 10 de abril

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días los precios de las gasolinas en México

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

Este es el precio de la gasolina en México para el 10 de abril

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Este es el precio de la gasolina en México para el 10 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Caen dos presuntos integrantes del CJNG en Morelos

Con un mini Draco, drogas y cargadores, detienen a dos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala en Jiquipilas

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Sergio Mayer reaccionó a la polémica que enfrenta Wendy Guevara en redes sociales

Las claves para entender el caso de Micky Hair; el crimen que impactó al mundo del espectáculo en México

¿Es Cazzu o Ángela Aguilar? Protagonista del video “Un vals” de Christian Nodal desata debate

Majo Aguilar lanza “No Vuelvas”: un himno al desamor y el amor propio

DEPORTES

República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

El tributo que América prepara para su leyenda brasileña en su regreso al Estadio Azteca

Selección de Australia: leyenda narra lo difícil que es llegar a la Copa del Mundo

¿Quién es Carlos Sandoval? El joven prospecto de Sultanes que acaba de firmar con los Astros de Houston?

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica