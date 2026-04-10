Cuándo será la siguiente audiencia de Kevin, sujeto que atropelló y mató a cuatro personas afuera del IMSS en Tecámac

Kevin, el enfermero de 21 años, que fingió tener 16 para no ser detenido, fue ingresado al penal tras salir del hospital tras resultar con lesiones tras matar a cuatro familiares afuera del hospital del IMSS Foto: Fiscalía Edomex

Kevin “N” enfrenta prisión preventiva tras decisión de un juez durante audiencia inicial, por su presunta relación con el homicidio y las lesiones provocadas en un hecho de tránsito ocurrido en Tecámac el pasado 6 de abril. Al momento intentó hacerse pasar por menor de edad. Posteriormente, se confirmó que tenía 21 años.

El caso se origina luego de que, en ese accidente, cuatro personas perdieron la vida mientras esperaban informes de una familiar afuera de un hospital, además once personas más sufrieron lesiones.

La autoridad judicial estableció que la próxima audiencia tendrá lugar el 12 de abril, fecha en la que se definirá la situación jurídica de Kevin “N”.

Kevin “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec por elementos de la Fiscalía Edoméx tras ser arrestado como probable responsable de homicidio en perjuicio de cuatro personas. El hecho ocurrió en Tecámac el pasado 6 de abril durante un incidente de tránsito en el que también resultaron heridas 11 personas, de acuerdo con el informe oficial.

La Fiscalía Edoméx precisa que Kevin “N” queda a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Los hechos se registran en Tecámac, municipio donde cuatro víctimas perdieron la vida y once más sufrieron lesiones como consecuencia directa del accidente vial.

Kevin, estudiante de 21 años, fue el conductor del automóvil que atropelló y causó la muerte a cuatro integrantes de una familia afuera del Hospital General del IMSS número 200 en Tecámac, Estado de México. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando la familia esperaba información médica sobre la salud de una pariente internada en el hospital. De acuerdo con testigos, el joven manejaba en presunto estado de ebriedad.

La familia Rivera aguardaba noticias sobre Eva Rivero Mejía, internada por un derrame cerebral, cuando se registró el accidente mortal que dejó a la familia en luto. El incidente se produjo al exterior del nosocomio, en la colonia San Pedro Pozohuacán, sobre la carretera México-Pachuca, luego de que un Volkswagen Jetta perdió el control tras chocar con un auto estacionado e invadió la banqueta donde varias personas esperaban informes médicos.

El automóvil primero impactó contra un coche que se hallaba estacionado a un costado de la carretera. El conductor perdió el control y subió a la banqueta, arrollando a quienes se encontraban en la zona exterior del hospital. De acuerdo con relatos de los presentes, algunos intentaron apartar a los menores para evitar ser alcanzados por el auto, pero en el esfuerzo no pudieron salvar a dos mujeres y dos hombres, todos familiares directos.

Entre las víctimas mortales se encuentran María Dolores Rivero Mejía, de 57 años, y su hermano José Miguel Rivero Mejía, de 55, quienes quedaron debajo del vehículo tras el impacto. También fallecieron su sobrina Karen (36 años) y César, esposo de otra de sus sobrinas, ambos prensados por el mismo coche.

El choque dejó además a seis personas lesionadas: quienes esperaban fuera del hospital y el propio conductor resultaron heridos. Personal médico salió de inmediato a brindar auxilio y llevó a los lesionados al área de urgencias. Al mismo tiempo, médicos informaron oficialmente a la familia Rivera sobre la muerte de sus cuatro integrantes.

Testigos aseguraron a los agentes que el conductor, identificado como Kevin “N”, viajaba en un estado presunto de embriaguez acompañado de otros dos jóvenes, quienes también estarían alcoholizados. Funerales de las víctimas se realizaron la tarde siguiente: César y Karen fueron velados en Paseos del Valle, Nextlalpan, mientras que María Dolores y José Miguel fueron despedidos por familiares en San Francisco Chilpan, Tultitlán.

De los ocho hospitalizados tras el accidente, hasta la tarde del martes dos personas fueron dadas de alta: una mujer de 40 años y el propio Kevin “N”. Al salir del hospital, el conductor fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y trasladado primero al ministerio público de Tecámac y posteriormente ingresado al penal de Chiconautla.

Seis personas siguen internadas en el hospital: todas tienen estado delicado y dos se consideran en condición grave. Los familiares de los fallecidos han solicitado justicia a la FGJEM por la pérdida de sus parientes.

En el vehículo, Kevin iba acompañado por al menos dos jóvenes más, ambos bajo efectos del alcohol según versiones recabadas por autoridades. La zona del hospital permaneció bajo resguardo durante la atención médica y el paso de los servicios de emergencia generó alerta adicional entre quienes aguardaban información sobre otros pacientes internados.

La familia Rivera había arribado al hospital la noche del domingo para acompañar a su pariente hospitalizada. Apenas unas horas después, la tragedia alteró a la comunidad de Tecámac, que lamenta la muerte de los cuatro familiares y la situación crítica de los sobrevivientes.

Puntos claves:

Cuatro integrantes de la familia Rivera murieron atropellados la madrugada del lunes afuera del IMSS Tecámac; el conductor, Kevin, manejaba presuntamente alcoholizado.

Ocho personas resultaron hospitalizadas, de las cuales seis permanecen graves; Kevin fue detenido cuando recibió el alta y trasladado al penal de Chiconautla.