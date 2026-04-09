Tras ser dado de alta del hospital acuchilló a su padre en Monterrey

Tras ser dado de alta de la clìnica donde se internò por convulsiones fue a buscar a su padre de 69 años y tras discutir lo acuchilló, por fortuna no dio en òrganos vitales Foto: Facebook Noticias y Desaparecidos en Nuevo León

Un hombre identificado como José Antonio E., de 39 años, fue detenido luego de acuchillar a su padre José, de 69 años, frente a la Clínica 33 del IMSS en el centro de Monterrey la noche del lunes 6 de abril. El agresor acababa de recibir el alta médica en dicho hospital, después de haber ingresado por una convulsión.

Tras abandonar la clínica, el sujeto sostuvo una discusión con su padre que culminó en el ataque. De acuerdo con las versiones iniciales, el hijo utilizó un arma blanca para herir a su padre por la espalda. El ataque ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre la avenida Félix U. Gómez y Constitución. Testigos informaron que tras la agresión, el responsable huyó del lugar, dirigiéndose hacia el lecho del río Santa Catarina.

Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio arribaron al sitio tras recibir el reporte de una persona lesionada. Al llegar encontraron al adulto mayor malherido en un puesto de tacos cercano al hospital. Paramédicos atendieron al hombre en el lugar y lo trasladaron al área de urgencias de la propia Clínica 33 del IMSS para recibir atención especializada.

La rápida intervención de las autoridades permitió la localización y detención de José Antonio E. en la colonia Obrera, pocos minutos después de cometido el ataque. El presunto agresor, conocido bajo el apodo de “Santoy”, fue puesto a disposición para iniciar las indagatorias y definir su situación jurídica.

El hombre fue dado de alta del Hospital General De Zona #33

Versiones recabadas por las autoridades señalan que el incidente tuvo su origen en una fuerte discusión entre padre e hijo, la cual escaló hasta los hechos violentos. Al momento, no se han emitido reportes oficiales sobre el estado de salud actual de la víctima.

El caso provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y de elementos policiacos en la zona centro de Monterrey, dado que la agresión ocurrió en vía pública y frente a instalaciones hospitalarias del IMSS. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y determinar posibles antecedentes de violencia familiar entre ambos involucrados.

La agresión, ocurrida prácticamente tras el alta hospitalaria del victimario, incrementó la preocupación entre la ciudadanía sobre la seguridad en inmediaciones de hospitales y sobre la atención a casos de violencia familiar con posible trasfondo de salud mental. Organismos de auxilio reiteraron la importancia de reforzar protocolos preventivos en situaciones que involucren alta médica reciente y antecedentes de alteraciones neurológicas o emocionales.

Hasta este momento, la Fiscalía local no ha comunicado cambios en el estado de salud del adulto mayor ni ha generado mayor información sobre la posible evolución legal del agresor, quien permanece a disposición de las autoridades competentes.

Hombre ataca con cuchillo a su padre tras ser dado de alta del IMSS, generando movilización en Monterrey.

El agresor fue detenido minutos después en la colonia Obrera, luego de huir de la escena.

La víctima permanece hospitalizada, mientras autoridades avanzan en la investigación del caso de violencia familiar.