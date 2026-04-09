Robaron a una mujer más de 200 mil pesos tras salir de un banco en Puebla

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer fue asaltada y despojada de 203 mil pesos en efectivo la tarde de este martes 7 de abril, al salir de la sucursal Banamex en Circuito Juan Pablo II y 29 C Sur, en la colonia Las Ánimas de Puebla.

El responsable habría interceptado a la víctima frente al banco, arrebatándole la bolsa antes de huir en un Chevrolet Aveo azul, según el testimonio de la afectada y el reporte de la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla acudieron al lugar y desplegaron un operativo tras el presunto responsable.

De acuerdo con testigos, la mujer fue abordada por un solo hombre, quien actuó con rapidez y escapó con la totalidad del dinero extraído momentos antes. Según el informe policial, hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Los robos a cuentahabientes al salir de sucursales bancarias en México se mantienen como un riesgo de seguridad crítico en 2025 y 2026, con incidentes de alto impacto reportados en diversas entidades.

Un cajero automático vandalizado expulsa billetes de dólar en una calle oscura, ilustrando los millonarios ataques de jackpotting que afectan a los Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robos tras salir de bancos (2025-2026)

Aunque las estadísticas generales de robo a instituciones bancarias (asaltos a la bóveda o ventanilla) han mostrado un descenso histórico de hasta el 42% en periodos recientes, el robo a cuentahabientes (asaltos individuales tras realizar retiros) sigue siendo una preocupación constante debido a la violencia empleada y los montos sustraídos. [1, 2]

Incidentes Recientes (Abril 2026): Se han registrado asaltos violentos en el Estado de México y Puebla , donde víctimas han sido despojadas de sumas que oscilan entre los 200,000 y 300,000 pesos inmediatamente después de abandonar la sucursal.

Zonas de Mayor Riesgo: El Estado de México (particularmente Toluca), Puebla, Nuevo León y Oaxaca han reportado olas de asaltos a clientes bancarios entre finales de 2025 y principios de 2026.

Modus Operandi Detectados

Vigilancia Interna (“Marcaje”): Delincuentes infiltrados en las filas o áreas de espera identifican a personas que retiran fuertes sumas de efectivo. En algunos casos, se han desarticulado bandas como “La Capibara” en Oaxaca que operaban mediante vigilancia y engaños. Interceptación en Trayecto: Los asaltantes suelen seguir a la víctima en motocicletas o vehículos compactos para interceptarla en semáforos o al llegar a su destino. Jugging: Una modalidad creciente donde los delincuentes observan a los clientes en los cajeros automáticos o bancos para robarles el dinero una vez que están en un lugar vulnerable.

Recomendaciones de SeguridadPara reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos, las autoridades y especialistas sugieren:

Uso de Banca Digital: Priorizar transferencias electrónicas a través de aplicaciones móviles para evitar el manejo de efectivo.

Acompañamiento Policial: En muchas ciudades, la Secretaría de Seguridad ofrece el servicio gratuito de acompañamiento a cuentahabientes para traslados de valores; se puede solicitar a través de los servicios de emergencia.

Discreción Total: Evitar contar el dinero a la vista de otros dentro de la sucursal y variar las rutas de salida.

Atención a Deficiencias: En caso de detectar irregularidades en el servicio o cajeros, puede consultar el En caso de detectar irregularidades en el servicio o cajeros, puede consultar el Índice de Reclamación de la CONDUSEF para conocer el comportamiento de su institución financiera.