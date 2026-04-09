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¿Quién es y cuánto será el salario de Pablo Yanes, nuevo secretario de Bienestar en la CDMX?

El gobierno de la capital anunció que Araceli Damián deja su puesto como titular de la Sebien

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El gobierno de la capital anunció que Araceli Damián deja su puesto como titular de la Sebien
La trayectoria de Pablo Yanes Rizo incluye trabajos clave en temas de política social, pobreza y desigualdad en América Latina. Crédito: X/@PabloYanesRizo

Araceli Damián González deja la Secretaría de Bienestar e Inclusión (Sebien) del Gobierno de la Ciudad de México para retomar su labor como profesora investigadora en el Colegio de México, luego de que la renovación de su licencia fuera denegada.

El anuncio fue realizado este 8 de abril por Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, quien agradeció la gestión de la ahora exfuncionaria y precisó que la salida deriva de la imposibilidad de ampliar su permiso, lo que implicaba la pérdida de derechos en el centro educativo.

Al hacer pública su salida, Damián González afirmó: “Me voy enriquecida, he aprendido lo que nunca en más de 30 años de investigación. Caminar las calles con la jefa de Gobierno de esta ciudad ha sido una experiencia inigualable. Arrancar el sistema de cuidado junto con ella, y aprender de todo lo que sabe, ha sido muy hermoso”, declaración reproducida por Clara Brugada en conferencia.

La nueva titularidad de Sebien será asumida por Pablo Yanes, quien según Clara Brugada cuenta con experiencia en política social, desigualdad, pobreza, exclusión social y derechos humanos e indígenas a escala nacional e internacional.

Yanes dirigía la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), cargo que pasará a Enrique Irazoque Palazuelos.

Historial y trabajo de Pablo Yanes

El gobierno de la capital anunció que Araceli Damián deja su puesto como titular de la Sebien
El economista de la UNAM ha participado en foros nacionales e internacionales abordando exclusión social y derechos indígenas. Crédito: X/@PabloYanesRizo

Como licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo Yanes Rizo ha sido ponente en diplomados nacionales e internacionales sobre política social, pobreza, desigualdad, exclusión social y derechos indígenas.

Su labor incluye colaboraciones con CIESAS, ITAM, INAH, ENAH, Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, Senado, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Conapred, Inmujeres y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras instituciones.

Yanes Rizo forma parte del Comité Ejecutivo Internacional de la Basic Income Earth Network (BIEN) y encabezó la sección mexicana de la organización Ingreso Ciudadano Universal-México, A.C. Además, mantiene presencia activa en la Red de Investigadores en Gobiernos Locales (IGLOM).

Yanes coordinó también la investigación en la Sede Sub-regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cubriendo México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, según información del Gobierno de la CDMX.

Igualmente participó como jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL para dichos países hasta octubre de 2014 y presidió la Reunión Mundial de Expertos sobre Ciudades, Migración y Pueblos Indígenas convocada por la ONU en Santiago de Chile, en 2007.

Desde el 4 de noviembre de 2025 se desempeñó como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (conocida como Metrópolis o Metrópolis CDMX).

Sueldo de Pablo Yanes como titular de la Sebien

Araceli Damián González
Araceli Damián González, secretaria de Sebien, tenía un sueldo mensual bruto de 109 mil pesos. (Facebook)

De acuerdo con el portal Tu Ciudad, Tu dinero del Gobierno de la CDMX, Araceli Damián González tuvo como sueldo bruto por su puesto como titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina una cantidad mensual de 109 mil 981 pesos.

Sin embargo, esta cantidad es bruta, su sueldo neto mensual fue de 82 mil 200 pesos, por lo que se espera que este sea el salario de Pablo Yanes.

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