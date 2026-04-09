Para qué sirve poner papel aluminio en el módem de WiFi y qué tan efectivo es

En aplicaciones domésticas, el refuerzo de señal WiFi con papel aluminio alcanza incrementos del 10 al 20%, dependientes del entorno y la ubicación del módem (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varios hogares de México, el uso de papel aluminio detrás del módem WiFi se vuelve tendencia como una alternativa para potenciar la señal inalámbrica y dirigirla hacia zonas donde la cobertura es débil.

Esta práctica se apoya en principios físicos: el aluminio puede reflejar las ondas de radiofrecuencia, lo que permite redirigir la señal hacia un área específica del departamento o la casa.

El método consiste en ubicar una lámina curva de papel aluminio detrás de las antenas del router, orientada hacia donde se busca mejorar la conexión.

¿Qué tan efectivo es?

En pruebas controladas, investigadores de la Universidad de Dartmouth lograron mejoras de hasta un 50 por ciento en la intensidad de la señal en zonas dirigidas, utilizando reflectores personalizados con impresoras 3D y materiales como aluminio.

En aplicaciones domésticas, los resultados suelen ser menores: usuarios reportan incrementos de entre 10 y 20 por ciento en la señal, aunque el rendimiento depende del espacio, los materiales de construcción y la ubicación del módem.

Investigadores de la Universidad de Dartmouth lograron mejoras de hasta 50% en la señal WiFi usando reflectores personalizados con materiales como aluminio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ponerle aluminio al módem de WiFi?

Desconecta el módem de la corriente eléctrica para evitar accidentes. Corta un trozo de papel aluminio de aproximadamente 20 por 30 centímetros. Moldea el papel aluminio para darle una forma curva, similar a una “U” o un paraboloide. Coloca la lámina de aluminio detrás de las antenas del módem, con la curva orientada hacia la zona donde quieres mejorar la cobertura. Asegúrate de que el papel aluminio no toque directamente los componentes electrónicos ni obstruya las rejillas de ventilación del módem. Vuelve a conectar el módem y espera a que la señal WiFi se restablezca. Verifica si hay mejora en la señal usando una aplicación de medición, como WiFi Analyzer, en el área deseada. Ajusta la orientación del papel aluminio si es necesario para obtener mejores resultados

El aluminio actúa como reflector de ondas WiFi

El aluminio refleja las ondas de radiofrecuencia y permite redirigir la señal WiFi hacia áreas con poca cobertura en la casa o departamento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio detrás de este truco viral radica en que las señales WiFi, que operan en las bandas de 2.4 y 5 GHz, pueden reflejarse en superficies metálicas.

Colocar una lámina de aluminio en forma curva detrás de las antenas del módem permite concentrar la propagación de las ondas electromagnéticas en una dirección concreta.

Así, la señal se “empuja” hacia espacios donde antes era débil, como dormitorios alejados.

La base científica de esta técnica proviene de experimentos universitarios donde estructuras de aluminio optimizan la distribución de la señal.

Cabe señalar que el aluminio mal colocado o sin cálculos previos puede bloquear parcialmente la señal, generar interferencias y crear nuevas zonas muertas en el domicilio.

El uso doméstico, sin precisión técnica, rara vez reproduce los resultados de laboratorio.