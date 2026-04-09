No es solo la diabetes: otros problemas de salud que causan sed excesiva

Una necesidad inesquivable de líquidos a menudo va más allá de lo común y puede señalar desequilibrios hormonales o problemas renales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir sed es una reacción normal del cuerpo ante la falta de líquidos. Sin embargo, cuando la necesidad de tomar agua se vuelve constante y difícil de saciar, puede ser una señal de alerta.

La sed excesiva, conocida en medicina como polidipsia, no solo está relacionada con la diabetes. Existen diversas enfermedades y condiciones que pueden provocarla, desde problemas renales hasta alteraciones hormonales.

Reconocer este síntoma y su posible origen es clave para buscar atención médica oportuna.

La sed constante, conocida como polidipsia, puede alertar sobre deshidratación, enfermedades renales y trastornos hormonales.

Enfermedades y condiciones que pueden causar sed constante

Como mencionamos antes, no solo la diabetes puede causar sed excesiva como síntoma. En realidad, existen diversos padecimientos que pueden causar esta señal de alerta.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, entre dichas enfermedades se encuentran las siguientes:

Deshidratación: Causada por vómito, diarrea, sudoración excesiva o baja ingesta de líquidos. El cuerpo busca recuperar el equilibrio de agua. Insuficiencia renal: Los riñones pierden la capacidad de concentrar la orina, lo que provoca mayor pérdida de agua y sensación de sed. Diabetes insípida: Trastorno poco común en el que el cuerpo no regula adecuadamente el equilibrio de agua, provocando orina abundante y sed intensa. Hipercalcemia: Niveles altos de calcio en sangre, que pueden deberse a hiperparatiroidismo, ciertos cánceres o consumo excesivo de suplementos de calcio. Hipopotasemia: Bajos niveles de potasio en sangre; puede alterar la función renal y aumentar la sensación de sed. Síndrome de Sjögren: Enfermedad autoinmune que afecta glándulas productoras de saliva y lágrimas, generando sequedad en boca y ojos y, en consecuencia, sed. Hemorragia: La pérdida significativa de sangre puede causar hipotensión y, como respuesta, el cuerpo aumenta la sensación de sed para compensar el volumen perdido. Infecciones graves: Algunas infecciones, como sepsis, pueden alterar el equilibrio de líquidos y aumentar la sed. Uso de ciertos medicamentos: Diuréticos, anticolinérgicos, algunos antihistamínicos y antipsicóticos pueden causar sequedad bucal y sed. Ansiedad y estrés: En algunos casos, la ansiedad puede provocar sequedad en la boca y sensación de sed. Hipertiroidismo: El exceso de hormonas tiroideas acelera el metabolismo, lo que puede aumentar la sudoración y la sed. Desórdenes alimenticios: Atracones y purgas pueden causar desequilibrios de líquidos y electrolitos, generando sed constante.

Estos son ejemplos relevantes; la sed constante siempre requiere valoración médica para identificar la causa y tratar el problema de fondo.

La insuficiencia renal y la diabetes insípida alteran el equilibrio de líquidos y aumentan la sensación de sed continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo la sed puede ser síntoma de alguna enfermedad

La sed puede ser síntoma de alguna enfermedad cuando se presenta de forma persistente, intensa y no se alivia al tomar líquidos.

Si la necesidad de beber agua aparece sin razón aparente y se acompaña de otros síntomas como fatiga, pérdida de peso, aumento en la frecuencia para orinar, sequedad en la boca o irritabilidad, es recomendable buscar atención médica.

La polidipsia, o sed excesiva, puede indicar alteraciones en el metabolismo, problemas renales, trastornos hormonales o deshidratación severa.

También puede aparecer por el uso de ciertos medicamentos o enfermedades autoinmunes. Identificar el patrón y duración de la sed ayuda al médico a orientar el diagnóstico y determinar si se trata de una reacción normal o de un síntoma asociado a una enfermedad de fondo.