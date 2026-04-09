México

México: las predicciones del tiempo en Cancún este 9 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Cancún.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 4%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 4%, con una nubosidad del 28%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca del mar, así es el clima en Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.

Pese a que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 8 de abril

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 8 de abril

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

La banda k-pop está a nada de iniciar su esperada gira mundial

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

El goleador rojiblanco sorprendió al afirmar que no soporta el picante en alimentos icónicos de México, lo que ha causado debate en redes

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

Pensiones doradas: la reforma es declarada constitucional tras su aprobación en 20 congresos locales

El proyecto considera reformas al artículo 127 constitucional, limitando las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas

Pensiones doradas: la reforma es declarada constitucional tras su aprobación en 20 congresos locales

¿En qué casos las vitaminas pueden ser tóxicas para el organismo?

Una sobredosis de micronutrientes puede tener consecuencias inesperadas para el cuerpo humano, por lo que la orientación médica es clave en su consumo

¿En qué casos las vitaminas pueden ser tóxicas para el organismo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

¿Cuánto tiempo podría estar detenido Alberto del Río? Fiscalía revela detalles de su proceso

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Linet Puente estalla ante críticas por supuesto apoyo a El Patrón en La Granja VIP

DEPORTES

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón conquistan el oro en el Panamericano de Natación Artística 2026

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan