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Importancia del café en la salud: beneficios, riesgos y consumo recomendado

Consumir este grano tiene sus beneficios, pero se debe cuidar con ciertas enfermedades

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Importancia del café en la salud humana (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Importancia del café en la salud humana (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El café es una de las bebidas más populares en el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Más allá de su sabor y aroma, su impacto en la salud ha sido ampliamente estudiado. Consumido con moderación, el café puede aportar beneficios importantes al organismo, aunque también presenta algunos riesgos si se ingiere en exceso.

El principal componente activo del café es la cafeína, un estimulante natural que actúa sobre el sistema nervioso central. Gracias a ello, mejora el estado de alerta, la concentración y la memoria a corto plazo. Esto lo convierte en una bebida ideal para comenzar el día o aumentar la productividad.

Además, el café es una fuente importante de antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres. Este efecto puede contribuir a prevenir enfermedades crónicas y retrasar el envejecimiento.

Diversas investigaciones han relacionado el consumo moderado de café con un menor riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, el Parkinson y el Alzheimer. También se ha observado que puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular cuando se consume en cantidades adecuadas.

¿El café ayuda al rendimiento físico?

Vista lateral de una mujer trotando en un parque soleado. Viste camiseta gris, shorts negros, calcetines de compresión y un cinturón con sensores.
Una mujer realiza ejercicio al aire libre, equipada con tecnología vestible de sensores discretos en su cinturón y calcetines, optimizando el seguimiento de su rendimiento físico diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí, el café también tiene un impacto positivo en el rendimiento físico. La cafeína estimula la liberación de adrenalina, lo que prepara al cuerpo para el ejercicio. Además, ayuda a reducir la sensación de fatiga, permitiendo entrenamientos más prolongados y eficientes.

Por esta razón, muchos deportistas consumen café antes de realizar actividad física, ya que puede mejorar la resistencia y el desempeño general.

Riesgos del consumo excesivo de café

Aunque el café tiene múltiples beneficios, su consumo excesivo puede generar efectos negativos. Entre los más comunes se encuentran el insomnio, la ansiedad, el nerviosismo y el aumento del ritmo cardíaco.

Las personas sensibles a la cafeína pueden experimentar estos efectos incluso con pequeñas cantidades. Asimismo, quienes padecen hipertensión o problemas cardíacos deben consultar a un especialista antes de consumirlo regularmente.

En el caso de mujeres embarazadas, se recomienda limitar su ingesta, ya que altas dosis de cafeína pueden afectar el desarrollo del bebé.

¿Cuánto café se puede tomar al día?

Primer plano de manos sosteniendo una taza de café humeante con espiral en la superficie; mujer desenfocada y ambiente nocturno al fondo.
Se recomienda tomar aproximadamente a 3 o 4 tazas de café al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren que un consumo seguro para adultos sanos es de hasta 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a 3 o 4 tazas de café. Sin embargo, esta cantidad puede variar según la tolerancia individual, el metabolismo y el estado de salud de cada persona.

Es importante considerar también otras fuentes de cafeína, como refrescos, bebidas energéticas o té, para no exceder la cantidad recomendada.

Para aprovechar sus beneficios sin afectar la salud, es importante seguir algunas recomendaciones:

  • Evitar el consumo en exceso, especialmente por la tarde o noche
  • No añadir grandes cantidades de azúcar o crema
  • Optar por café natural en lugar de versiones ultraprocesadas
  • Escuchar las señales del cuerpo y ajustar la ingesta

El café puede ser un aliado para la salud si se consume con moderación. Sus propiedades antioxidantes, su capacidad para mejorar el rendimiento mental y físico, y su asociación con la prevención de ciertas enfermedades lo convierten en una bebida valiosa. No obstante, el equilibrio es fundamental para evitar efectos negativos y disfrutar de sus beneficios a largo plazo.

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