México

Gusano barrenador en humanos: “Es atendible”, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subraya el compromiso sanitario ante la presencia de larvas en humanos, resaltando la capacidad de los profesionales de la salud para brindar tratamientos eficaces

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la infestación por gusano barrenador en humanos no representa una enfermedad grave ni de alta peligrosidad.| (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la infestación por gusano barrenador en humanos no representa una enfermedad grave ni de alta peligrosidad.| (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el estado de Veracruz se reportaron diez casos en humanos, de los cuales nueve corresponden al año en curso, según el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicado el 7 de abril.

Respecto a los casos confirmados en humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la infestación por gusano barrenador no corresponde a una enfermedad grave o de alta peligrosidad. El tratamiento consiste en la atención oportuna de las heridas por parte de médicos en los centros de salud, quienes conocen los procedimientos adecuados para eliminar la larva y prevenir complicaciones.

“No es algo de una enfermedad grave, terrible, sino que con sanar la herida, con resolver el problema, se puede atender y saben cómo atenderlo los médicos de los centros de salud”, enfatizó el equipo técnico.

La presidenta Sheinbaum reiteró que, ante el avance de la plaga y la afectación en la población, no existe negligencia por parte del Gobierno federal y se mantiene la vigilancia en todas las entidades afectadas.

Gusano barrenador en humanos y expansión en México

Hasta el 30 de marzo, se contabilizaron mil cuatrocientos un casos activos de gusano barrenador en ganado, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). La plaga ya alcanzó a veintiuna entidades del país, con recientes confirmaciones en Tlaxcala y Nuevo León.

La plaga provocó pérdidas de mil cuatrocientos millones de dólares en exportaciones durante el año pasado y ventas nulas en enero de 2026, afectando gravemente al sector ganadero nacional. Ante la expansión y la afectación a la salud pública, Sheinbaum subrayó la importancia de la coordinación federal y estatal: “Queremos saber qué medidas adicionales se van a tomar ante esta expansión del gusano y que ya afecta a los humanos”.

Esto es lo que se debe hacer en caso de miasis. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Esto es lo que se debe hacer en caso de miasis. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Gobierno federal, en colaboración con las autoridades estatales, implementó diversas estrategias para contener la plaga. Se importaron moscas estériles como parte del control biológico y está por concluir la construcción de una planta en Chiapas, que entrará en operación a más tardar en junio de este año. Esta instalación permitirá producir una cantidad significativa de moscas estériles para reforzar la lucha contra el gusano barrenador.

En el ámbito internacional, la Secretaría de Agricultura sostuvo pláticas avanzadas con el Gobierno de Estados Unidos para el reconocimiento de las acciones implementadas y la posibilidad de reabrir algunas fronteras comerciales. El proceso se encuentra en definición, se espera consolidar los resultados en el control de la plaga.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGusano barrenadorPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

PAN respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y acusa maquillaje de cifras: “No son números, son personas”

Jorge Romero acusó que criminales controla varios territorios, por la posible omisión o complicidad de las autoridades

PAN respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y acusa maquillaje de cifras: “No son números, son personas”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: cerrada la circulación de Donceles a partir de Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: cerrada la circulación de Donceles a partir de Eje Central

Avanza en el Edomex iniciativa de infracciones que se desvincula del Registro Nacional de Detenciones

La iniciativa se crea tras resolución de la SCJN que obliga a reformar la ley estatal

Avanza en el Edomex iniciativa de infracciones que se desvincula del Registro Nacional de Detenciones

Renuncia secretario de Gobierno de Baja California: va por la gubernatura en 2027

Se convierte en el primer funcionario estatal en dejar su cargo y entrar al proceso de elección por Morena

Renuncia secretario de Gobierno de Baja California: va por la gubernatura en 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

ENTRETENIMIENTO

Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

Alberto “N”, alias El Patrón, buscaría librar condena de prisión a través de millonario acuerdo extrajudicial

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje a tres años de la muerte de Julián Figueroa: “Sin aire, sin ilusión”

DEPORTES

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México

Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtienen la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en el Panamericano de Natación Artística

¡De México para el mundo! El Chiringuito anuncia que tendrá la transmisión EN VIVO del Chivas vs Puebla para el público en España

Así es el penal de La Pila, la prisión donde permanece Alberto “N” tras acusación de violencia familiar

Revelan que Alberto ‘N’ agredió a su esposa porque creía que tenía romance con exparticipante de Exatlón México