Gusano barrenador en humanos: “Es atendible”, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la infestación por gusano barrenador en humanos no representa una enfermedad grave ni de alta peligrosidad.| (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el estado de Veracruz se reportaron diez casos en humanos, de los cuales nueve corresponden al año en curso, según el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicado el 7 de abril.

Respecto a los casos confirmados en humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la infestación por gusano barrenador no corresponde a una enfermedad grave o de alta peligrosidad. El tratamiento consiste en la atención oportuna de las heridas por parte de médicos en los centros de salud, quienes conocen los procedimientos adecuados para eliminar la larva y prevenir complicaciones.

“No es algo de una enfermedad grave, terrible, sino que con sanar la herida, con resolver el problema, se puede atender y saben cómo atenderlo los médicos de los centros de salud”, enfatizó el equipo técnico.

La presidenta Sheinbaum reiteró que, ante el avance de la plaga y la afectación en la población, no existe negligencia por parte del Gobierno federal y se mantiene la vigilancia en todas las entidades afectadas.

Gusano barrenador en humanos y expansión en México

Hasta el 30 de marzo, se contabilizaron mil cuatrocientos un casos activos de gusano barrenador en ganado, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). La plaga ya alcanzó a veintiuna entidades del país, con recientes confirmaciones en Tlaxcala y Nuevo León.

La plaga provocó pérdidas de mil cuatrocientos millones de dólares en exportaciones durante el año pasado y ventas nulas en enero de 2026, afectando gravemente al sector ganadero nacional. Ante la expansión y la afectación a la salud pública, Sheinbaum subrayó la importancia de la coordinación federal y estatal: “Queremos saber qué medidas adicionales se van a tomar ante esta expansión del gusano y que ya afecta a los humanos”.

Esto es lo que se debe hacer en caso de miasis. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Gobierno federal, en colaboración con las autoridades estatales, implementó diversas estrategias para contener la plaga. Se importaron moscas estériles como parte del control biológico y está por concluir la construcción de una planta en Chiapas, que entrará en operación a más tardar en junio de este año. Esta instalación permitirá producir una cantidad significativa de moscas estériles para reforzar la lucha contra el gusano barrenador.

En el ámbito internacional, la Secretaría de Agricultura sostuvo pláticas avanzadas con el Gobierno de Estados Unidos para el reconocimiento de las acciones implementadas y la posibilidad de reabrir algunas fronteras comerciales. El proceso se encuentra en definición, se espera consolidar los resultados en el control de la plaga.